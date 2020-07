Origin, Electronic Arts prepara la nuova versione

Origin non è sempre apprezzato dai giocatori, che lo trovano carente di funzionalità rispetto ai rivali e non così frequentemente aggiornato. Electronic Arts spera di cambiare questa prospettiva rispetto al proprio client con la nuova versione di Origin, che renderà presto disponibile in Beta per i membri del programma Origin Access Premier.

Si tratta di un miglioramento sostanziale rispetto alla precedente versione che va a toccare la velocità, la stabilità e l'affidabilità del programma. Le informazioni relative alle modifiche specifiche non sono disponibili, ma nella nuova pagina di iscrizione, dove sono stati pubblicati i primi screenshot della nuova versione, possiamo vedere che il launcher godrà di un'interfaccia utente riprogettata con un nuovo tema scuro.

"Abbiamo ascoltato il vostro feedback su Origin: vi aspettate un'app veloce, stabile e affidabile che vi colleghi ai giochi che amate e ai giocatori con cui vuoi giocare" si legge in un comunicato di EA. "Questo feedback ci ha ispirato a migliorare l'esperienza di Origin e a fornire un'app desktop più veloce, più intelligente e più connessa. Implementeremo altri miglioramenti nei prossimi mesi con il proseguire dei lavori sulla Beta".

I membri di Origin Access Premier possono iniziare a provare la Beta del nuovo Origin.