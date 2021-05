ONE XPLAYER, una console portatile potente per i giochi di Steam

Finanziata attraverso una campagna di crowdsourcing su Indiegogo, ONE XPLAYER è una console portatile che punta a coniugare i punti di forza delle console come Nintendo Switch e il dettaglio grafico dei giochi che risiedono su Steam. Con questo progetto, One-Netbook Technology, una compagnia che si occupa di dispositivi portatili, vuole fornire ai giocatori PC un'alternativa nel mondo in cui si interfacciano al gaming cosiddetto Tripla A.

ONE XPLAYER: giochi Steam su una console portatile

Cuore di ONE XPLAYER è il nuovo processore Intel Core i7-1185G7 (Tiger Lake), che offre alla console la capacità di calcolo necessaria per gestire facilmente i titoli Tripla A. La console è dotata di un display IPS Full HD da 8,4 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel molto promettente dai dati di targa. Non solo il display è piuttosto ampio ma anche definito, con una densità di pixel di 358 ppi.

Nella parte anteriore della console si trova, inoltre, uno speaker capace di gestire audio 3D. Per quanto riguarda le capacità di storage, verranno messi a disposizione degli acquirenti tre opzioni di archiviazione, da 2 TB, 1 TB e 500 GB. Un'asticella posizionata sul retro del case consente di mantenere la console in posizione sopraelevata, in modo da poter giocare rimanendo comodamente seduti.

La console è anche dotata di trigger lineari ottimizzati per gli sparatutto e per i titoli sportivi. Per quanto riguarda l'ergonomia, inoltre, ONE XPLAYER trae ispirazione dei controller per le console Xbox, con disposizione ottimizzata e profilo curvo dei pulsanti per evitare crampi dopo le sessioni di gioco prolungate. La batteria da 15.300 mA, inoltre, dovrebbe garantire autonomia sufficiente per diverse ore di gioco.

Anche dal punto di vista del raffreddamento, ONE XPLAYER presenta soluzioni all'avanguardia con doppia ventola di raffreddamento studiata per evitare il surriscaldamento del sistema e, conseguentemente, la perdita di prestazioni. La console è poi dotata di 2 porte USB 4.0 e una 3.0.

ONE XPLAYER si può subito prenotare tramite Indiegogo a $899 per quanto riguarda il modello di base. Un progetto sicuramente molto ambizioso, che punta ad avere successo lì dove molti marchi più blasonati hanno fallito. Se intendete seguirne i progressi consultate la relativa pagina su Indiegogo.