Olympic Virtual Series, Gran Turismo e altri giochi si avvicinano alle Olimpiadi

No, gli eSports non sono ancora diventati una disciplina olimpica, ma al Comitato Olimpico Internazionale (CIO) non è certo sfuggita la crescente popolarità dei videogiochi e per questo ha annunciato che collaborerà con cinque Federazioni Internazionali e publisher di videogiochi per creare le Olympic Virtual Series (OVS), il primo evento con licenza olimpica ufficiale per sport virtuali. Le OVS si terranno prima dei Giochi Olimpici di Tokyo, inizieranno il 13 maggio per terminare il 23 giugno.

La FIA e Polyphony Digital terranno una competizione di Gran Turismo, mentre l'Unione Ciclistica Internazionale creerà una competizione per Zwift, titolo che offre corsi virtuali per ciclismo e corsa da svolgere al chiuso. La World Baseball Softball Confederation imbastirà un torneo con eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 di Konami Digital Entertainment, mentre World Sailing ospiterà una competizione di Virtual Regatta, un gioco online di simulazione di vela e regata. Infine, parteciperà anche la Federazione Internazionale Canottaggio, anche se non ha ancora un gioco correlato, e si parla genericamente di un "open format": i dettagli arriveranno in futuro.

I punti interrogativi su queste Olympic Virtual Series sono ancora molti: non sappiamo chi potrà competere, come proporsi, quali saranno i premi e come si svolgerà il tutto. Bisognerà aspettare ancora un po' per avere il programma completo.

Altri sport potrebbero essere coinvolti nelle future serie virtuali. La FIFA, la Federazione internazionale di pallacanestro, la Federazione internazionale di tennis e il World Taekwondo hanno "confermato il loro entusiasmo e il loro impegno a esplorare l'inclusione nelle future edizioni dell'OVS", ha detto il CIO.