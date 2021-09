Oggi esce il film di animazione Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms (e c'è anche Shaggy di Scooby-Doo)

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms è il seguito diretto di Scorpion’s Revenge, un film d'animazione ambientato nell'immaginario della famosa serie di picchiaduro che, al momento della sua uscita, lo scorso anno, ha ottenuto un discreto successo. Il sequel, che oggi esce in Digital Download, presenta diverse sequenze di combattimento con personaggi mitici tra cui quella tra Liu Kang e Shang Tsung.

Ultra Instinct Shaggy incontra Mortal Kombat!

In questo film, gli eroi della terra guidati da Lord Raiden sono chiamati a combattere in un nuovo Mortal Kombat per scongiurare la minaccia di Shao Khan. Ma la principale particolarità di Battle of the Realms, perlomeno sulla base della reazione della fanbase su internet, riguarda un differente aspetto, emerso dal teaser trailer rilasciato da Warner nelle ultime ore. In quest'ultimo, infatti, appare Shaggy, il famoso personaggio di Scooby Doo, nella versione Ultra Istinto, la tecnica di combattimento tipica del mondo di Dragon Ball secondo la quale si riesce ad accedere a uno stato mentale particolare in cui si combatte automaticamente, senza doverci pensare.

Ultra Instinct Shaggy negli anni passati è stato un ricorrente meme su internet. La storia nasce nell'ottobre del 2017, quando lo youtuber Midya pubblicò un estratto del film Scooby-Doo! La leggenda del Fantosauro (prodotto dalla stessa Warner) in cui Shaggy combatte contro una banda di delinquenti con la canzone "Ultimate Battle" dalla colonna sonora di Dragon Ball Super in sottofondo. Il video fu inizialmente rimosso da Youtube ma successivamente ricaricato da altri youtuber.

Dopo che Midya pubblicò quel video, diversi creator e autori di meme decisero di creare delle personalizzazioni e fan art. Alcuni di loro crearono delle varianti dei frame di Shaggy prelevati da quell'estratto combinati con gli effetti visivi tipici di Dragon Ball.

Da allora, Ultra Instinct Shaggy è diventato sempre più popolare, finendo addirittura in una mod del videogioco Dragon Ball XV 2 come personaggio combattente. Per poi, nello scorso gennaio, diventare protagonista di una petizione su Charge.org, con cui si chiede Ultra Instinct Shaggy come personaggio ufficiale di Mortal Kombat 11, con più di 350 mila firme all'attivo. E in qualche modo Warner Bros ha recepito il messaggio.

Ultra Instinct Shaggy, infatti, fa parte del materiale promozionale di Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms, emergendo dal logo di Warner Bros. Animation e afferrando Scorpion al collo. Inoltre, questa sequenza è a sua volta una citazione della intro del precedente Scorpion’s Revenge con Shaggy al posto di Scorpion e lo stesso Scorpion nel ruolo che fu di Daffy Duck.

La versione di Ultra Instinct Shaggy di Mortal Kombat Legends è esteticamente in sintonia con il franchise MK; la sua aura verde è simile a quella che circonda Shao Khan, Quan Chi, Ermac e gli altri personaggi classici del Mondo Esterno di Mortal Kombat. Si tratta di un simpatico esempio di commistione tra il mondo dei film d'animazione e quelli dei meme su internet. L'arrivo di Ultra Instinct Shaggy nell'universo di Mortal Kombat, infatti, è esploso su Twitter e sugli altri social, catturando l'attenzione, tra gli altri, di Ed Boon, colui che ha originariamente creato il franchise di Mortal Kombat.