Oculus Quest 2, adesso con supporto nativo a 90 Hz

Quando è arrivato sul mercato un mese fa, Oculus Quest 2 supportava solamente i 72 Hz, con la promessa che presto sarebbe arrivato un aggiornamento per il supporto nativo a 90 Hz. È questo il giorno: con refresh rate a 90 Hz, pur richiedendo più capacità di calcolo all'hardware alla base dell'elaborazione, Oculus Quest 2 diventa un visore VR ancora più completo e funzionale.

Oculus Quest 2: supporto nativo ai 90Hz

Con l’aggiornamento v23 sarà disponibile su tutta la piattaforma e tutti i software di sistema, inclusi Home, Guardian e Passthrough, funzioneranno a 90Hz per impostazione predefinita. Inoltre, gli sviluppatori cominceranno ad aggiornare i titoli per il supporto nativo a 90Hz. Il nuovo refresh rate potrà presto essere provato con SUPERHOT, Echo VR, Beat Saber, Vacation Simulator, Job Simulator, Racket: Nx, e Space Pirate Trainer, con altri giochi che lo supporteranno nelle prossime settimane.

Oculus Link non più in beta

Ma non è l'unica novità per il mondo Oculus annunciata al Facebook Connect: infatti, Oculus Link non è più in beta e il supporto al refresh rate di 90 Hz arriva anche su Oculus Link. Questo vuol dire che sarà possibile usufruire delle esperienze di Realtà Virtuale a refresh rate più alto non solo in modalità wireless ma anche in modalità cablata con l'ausilio del supporto di calcolo del PC.

I proprietari di Quest 2 potranno passare da 72Hz, 80Hz e 90Hz direttamente dall'applicazione Oculus per PC. Con l’aggiornamento v23 è stata migliorata anche la qualità visiva di Oculus Link e fornita una nuova interfaccia per la gestione delle impostazioni grafiche. Sono state risintonizzate le impostazioni automatiche del profilo grafico per ottenere maggiori prestazioni dalla propria scheda grafica. Per gli utenti più esperti è stato anche aggiunto un cursore sotto la voce Graphics Settings in modo da poter regolare direttamente la risoluzione del rendering delle varie applicazioni.

Oculus Move

Oculus Move è un sistema di fitness tracker per Quest e Quest 2 che funziona in tutti i giochi e le esperienze, fitness e non.

Move aiuta a tenere traccia di quante calorie vengono bruciate e del tempo effettivo dell’attività che si sta svolgendo, sia che si stiano facendo a fette i nemici in Until You Fall che i bersagli in Supernatural. Si possono anche fissare obiettivi giornalieri, creando una propria routine. È una grande risorsa, sia per chi utilizza da sempre la VR come strumento per mantenersi in forma sia per chi vuole scoprire quante calorie vengono bruciate in un’ora di Beat Saber rispetto ad altre attività fitness.

Il rilascio di Oculus Move sarà graduale.

App Gifting & Casting

Oculus sta aggiungendo nuovi modi per condividere la VR con la propria famiglia e gli amici durante le vacanze. Nel corso di questo mese verrà rilasciata l’app Gifting, che permetterà di acquistare giochi o esperienze attraverso l'Oculus Store (tramite un browser o l'applicazione mobile) e di inviarli ad un amico. Basta cercare il pulsante "Buy for a Friend" sul sito web o toccare il menu "⋮" dell'app mobile e assicurarsi di avere a portata di mano il loro indirizzo e-mail. Chi riceve il regalo può scaricarlo tramite il browser o l’app.

Oculus ha anche aggiunto la possibilità di fare il casting dal visore al proprio browser. Basta andare su oculus.com/casting utilizzando Google Chrome o Microsoft Edge, accedere, quindi utilizzare l'opzione "Cast to Computer" nel proprio Quest o Quest 2. Alla fine di questo mese verrà anche aggiunta la possibilità di registrare il proprio schermo durante il casting nell'applicazione Oculus su iOS o Android, in modo da poter catturare ciò che accade nel visore.