Oculus al lavoro su un nuovo dispositivo VR mobile chiamato 'Del Mar'

Oculus starebbe lavorando ad un nuovo headset di VR il cui nome in codice è "Del Mar". Il leak è stato notato in un box informativo nella pagina dedicata agli sviluppatori di Oculus.

Si capisce quindi l'esistenza di un programma chiamato "Del Mar First Access", del quale non si sa se sia già iniziato o è in procinto di prendere il via.

Nel box informativo viene indicato che le informazioni contenute nella pagina sono a disposizione solo dei partner e sviluppatori e non devono essere divulgate e che ogni domanda a riguardo dovrà essere posta nel "Del Mar First Access Forum".

Ricordiamo che Oculus è di proprietà di Facebook e solitamente i nomi in codice dei suoi prodotti derivano da città e spiagge della costa californiana:

Crystal Cove - Oculus Rift Development Kit 2

- Oculus Rift Development Kit 2 Crescent Bay - Oculus Rift

- Oculus Rift Half-Moon - Oculus Touch controllers

- Oculus Touch controllers Project Pacific - Oculus Go

- Oculus Go Project Santa Cruz - predecessore di Oculus Quest

- predecessore di Oculus Quest Monarch - il progetto iniziale poi cambiato in Santa Cruz

- il progetto iniziale poi cambiato in Santa Cruz Monterey - Oculus Quest

Il riferimento a "Oculus Jedi Controller for Oculus Del Mar" è contenuto nella documentazione delle API rivolte agli sviluppatori. Secondo VRFocus la documentazione farebbe pensare che il device sia un dispositivo mobile e standalone, molto probabilmente il sucessore di Oculus Go o Oculus Quest. Inoltre l'indicazione di "Jedi Controller" porterebbe a pensare che il controller non esista affatto e che quindi il dispositivo si controlli a mani libere con "La Forza", come gli Jedi dell'universo di Star Wars.

La pagina è stata prontamente modificata ma la cache della ricerca di Google contiene ancora le informazioni relative allo sviluppo di "Del Mar".

Questo nuovo device potrebbe essere annunciato durante Oculus Connect 7 (previsto per Settembre 2020).