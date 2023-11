NZXT H6 Flow: i case panoramici incontrano un nuovo alleato

NZXT ha rilasciato un nuovo case che eleva l'estetica a un livello superiore per la gamma: l'H6 Flow. Come intuibile dal nome, oltre che sull'estetica, l'attenzione si concentra sul flusso d'aria attraverso una configurazione delle ventole piuttosto peculiare.

Si tratta di un case mid-tower a doppia camera, un design sempre più in voga tra gli appassionati del DIY (Do It Yourself). In questo caso, la superficie frontale si divide tra un classico pannello in vetro temperato e una struttura per l'installazione delle ventole. Nella forma ricorda l'HYTE Y60, ma presenta una differenza sostanziale.

Sulla parte angolata sono installate tre ventole da 120 mm che forniscono un flusso d'aria lungo tutta la profondità del case. A queste, si aggiungono due ventole da 140 mm alla base per un raffreddamento diretto della GPU e dei componenti che generano più calore. Il risultato è un airflow studiato nei minimi particolari per disperdere nel modo più rapido ed efficace possibile il calore prodotto dall'hardware.

Naturalmente, la camera interna è strutturata per ospitare componenti di fascia alta e sistemi di raffreddamento a liquido complessi. Sulla paratia superiore è possibile installare radiatori fino a 360 mm, mentre la lunghezza massima consentita per la GPU è di 365 mm. Infine, gli ampi canali per i cavi consentono una gestione semplice e pulita in fase di montaggio.

Il case è già disponibile in versione standard e RGB, nelle colorazioni bianca e nera, al prezzo rispettivamente di 109,99 euro e 134,99 euro.