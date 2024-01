NX1: 10 minuti di gameplay sulla Luna del Call of Duty spaziale cancellato

Nelle scorse ore sono emerse numerose immagini e ben 10 minuti di gameplay del cosiddetto NX1, progetto di Call of Duty cancellato diversi anni orsono. Il gioco era in lavorazione presso Neversoft, lo storico studio di Guitar Hero, ed era in uno stadio avanzato dello sviluppo prima che Activision decidesse di staccare la spina.

In un primo momento, si è pensato che il video fosse un falso, ma sull'argomento è intervenuto direttamente Brian Bright, ex sviluppatore di Neversoft, che ha confermato l'autenticità del filmato. Come è possibile notare, una delle missioni era ambientata direttamente sulla Luna e le meccaniche ricordano molto quelle proposte in Call of Duty: Infinite Warfare. Il video propone anche una sessione multiplayer che risulterà senza dubbio familiare ai veterani della saga.

"Non avevamo un grande team artistico dedicato al multiplayer a quei tempi, per cui i level designer sfruttarono per lo più gli asset di Modern Warfare 2" ha spiegato Bright. "Questa mappa in particolare supportava la modalità scorta, nella quale i team dovevano scortare un grosso UGV attraverso i checkpoint. L'UGV sfruttava anche un sistema di trofei".

Le immagini risalgono al periodo antecedente la chiusura dello studio che fu assorbito da Infinity Ward nel 2014. Al posto di NX1 fu rilasciato Call of Duty: Ghost a cui seguì, proprio nel 2014, Call of Duty: Advanced Warfare di Sledgehammer Games.

Solo nel 2016 vedremo un Call of Duty molto vicino a quanto aveva realizzato Neversoft. Si tratta di Call of Duty: Infinite Warfare, che riprende il tema spaziale e alcune meccaniche come gli ambienti a bassa gravità che furono testati per la prima volta proprio con NX1.

Al gioco lavorarono gli stessi ex sviluppatori di Neversoft integrati nel team di Infinity Ward. Tuttavia, va ammesso che Infinite Warfare ha rappresentato uno dei capitoli meno apprezzati della saga e, forse, la cancellazione di NX1 non fu una scelta scellerata.