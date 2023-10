NVIDIA: refresh delle GeForce RTX serie 40 di fascia alta e prima Ti SUPER in arrivo?

Il noto leaker hongxing2020 ha diffuso alcune informazioni sul refresh delle schede di fascia alta di NVIDIA: stando a quanto riportato, la gamma Ada Lovelace reintrodurrà il marchio SUPER visto per la prima e unica volta con le GeForce RTX serie 20.

Va fatta una doverosa premessa: il leaker in questione ha un curriculum piuttosto corposo di anticipazioni rivelatesi poi corrette. Tuttavia, tempo addietro sostenne che anche le GeForce RTX serie 30 avrebbero ricevuto un refresh con la riproposizione del marchio SUPER, ma come sappiamo non è mai avvenuto.

10.18 update

【super】I'm back

4080 super

4070ti super

4070 super



date TBD

… — hongxing2020 (@hongxing2020) October 18, 2023

Ad ogni modo, formulando qualche ipotesi, non è da escludere che le informazioni condivise possano rivelarsi corrette. In particolare, il leaker menziona tre SKU: GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER e GeForce RTX 4080 SUPER. La scelta di utilizzare nuovamente il marchio "SUPER" potrebbe essere dovuta proprio alla GeForce RTX 4070 Ti attualmente disponibile.

Le varianti Ti, in passato, venivano rilasciate in un secondo momento rispetto a quelle "lisce" e rappresentavano un upgrade prestazionale. Con l'ultima generazione di GPU, però, la GeForce 4070 Ti è stata rilasciata perfino prima della sua controparte liscia e sfrutta tutte le unità del chip AD104 (60 Stream Multiprocessor), da qui la scelta tutto sommato plausibile, di combinare la nomenclatura "Ti" e "SUPER".

NVIDIA, infatti, potrebbe optare per l'adozione di un chip AD103 della GeForce RTX 4080 così da ottenere il margine di miglioramento che ritiene più opportuno per la GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Allo stesso tempo, il divario tra RTX 4070 e RTX 4070 Ti è piuttosto marcato: la prima utilizza solo 46 delle 60 unità a disposizione, per cui c'è abbastanza spazio di manovra per offrire un upgrade interessante e distribuire la produzione del chip AD104 tra RTX 4070 e RTX 4070 SUPER.

Infine, per quanto riguarda la GeForce RTX 4080, anche in questo caso NVIDIA potrebbe optare per il chip di fascia superiore, ovvero l'AD102 attualmente utilizzato esclusivamente per la RTX 4090. Questo perché la RTX 4080 sfrutta già 76 degli 80 SM disponibili, e 4 SM in più non garantirebbero una differenza rilevante in termini prestazionali. Peraltro, di un aggiornamento della GeForce RTX 4080 si era già parlato alcune settimane fa, ma in quell'occasione si supponeva l'utilizzo del suffisso "Ti".

Naturalmente, per ora si tratta solo di speculazioni e manca qualsiasi informazione ufficiale da parte di NVIDIA in merito ad un possibile refresh della gamma Ada Lovelace. Proprio di recente, NVIDIA ha rivisto al rialzo il prezzo della GeForce RTX 4090 e sarebbe curioso un aumento in prossimità di un rinnovamento della serie.