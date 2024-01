NVIDIA Reflex: oltre 100 giochi offrono la riduzione della latenza

In questi giorni NVIDIA ha raggiunto in interessante risultato nel panorama del gaming competitivo: oltre 100 giochi supportano NVIDIA Reflex. Si tratta di una tecnologia che consente di ridurre, talvolta in maniera significativa, la latenza di sistema rendendo l'esperienza di gioco più fluida.

La tecnologia è disponibile per tutti gli utenti di schede video GeForce e offre i suoi principali vantaggi negli FPS. Non a caso 9 dei 10 sparatutto più popolari integrano la tecnologia di NVIDIA che permette di ottenere un'elevata frequenza di aggiornamento abbinata alla reattività di cui necessitano i titoli più frenetici. Il tutto si traduce in un input più rapido e prestazioni di gioco migliorate.

Attualmente, è disponibile in titoli del calibro di Counter-Strike 2, Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty Warzone, Fortnite e Overwatch 2, giusto per citarne alcuni. Ma non solo multiplayer: NVIDIA Reflex è una soluzione che migliora anche l'esperienza delle avventure per giocatore singolo.

A tal proposito, gran parte dei titoli PlayStation rilasciati su PC hanno implementato Reflex, come Ratchet and Clank: Rift Apart, Marvel's Spider-Man Remastered e God of War. A questi si aggiungono alcuni dei migliori titoli in assoluto degli ultimi anni come The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077 o Microsoft Flight Simulator.

Tuttavia, NVIDIA sottolinea che questo è solo l'inizio e ulteriori titoli, nonché periferiche, che supportano la tecnologia arriveranno prossimamente sul mercato. Un primo esempio è Horizon Forbidden West, secondo capitolo della saga di Aloy sviluppata da Guerrilla Games, che includerà NVIDIA Reflex già dal lancio.

Inoltre, sul fronte hardware, questo mese verrà lanciato l'HyperX Pulsefire Haste 2 Mini, un mouse wireless con risoluzione fino a 26.000 DPI e dal peso di soli 59 grammi, naturalmente certificato NVIDIA Reflex. Per ulteriori informazioni su tutti i titoli, in uscita e già disponibili, che accoglieranno la tecnologia di NVIDIA, vi rimandiamo direttamente alla pagina ufficiale.