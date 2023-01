NVIDIA GeForce, nuovi driver disponibili: DLSS 3 per Marvel's Midnight Suns e Hitman 3

Da qualche ora sono ora disponibili i nuovi driver Game Ready per le schede GeForce di NVIDIA. L' update 528.24 introduce il supporto alla tecnologia DLSS 3 per Marvel's Midnight Suns, ma anche per l'acclamato Hitman 3 di IO Interactive. Inoltre, l'aggiornamento odierno porta con sé ulteriori ottimizzazioni per le ultimissime release, tra cui Forspoken, e quelle in dirittura d'arrivo, come l'atteso remake di Dead Space. Ecco tutte le novità.

Game Ready: DLSS 3 approda su Midnight Suns e Hitman 3

Questa settimana i fortunati possessori delle schede GeForce di ultima generazione potranno sfruttare la potenza della gamma RTX 40 con due nuovi titoli: parliamo di Marvel's Midnight Suns e Hitman 3. Il primo, gioco di ruolo tattico sviluppato da Firaxis Games, vantava già il supporto al DLSS 2, così come godeva dei riflessi e dell'occusione ambientale in ray-tracing: dal 26 gennaio , la versione PC di Midnight Suns accoglierà anche il DLSS 3.

Anche Hitman 3 verrà aggiornato il 26 gennaio . Dopo aver ricevuto il supporto al DLSS 2 e al ray tracing lo scorso maggio, il terzo capitolo della saga reboot di IO Interactive diventerà presto compatibile con il DLSS 3. Nello stesso giorno, Hitman 3 cambierà nome in Hitman World of Assassination, rebranding con cui la software danese reintrodurrà tutti i contenuti precedentemente realizzati per Hitman 1 e Hitman 2 - tramite il cosiddetto Access Pass. L'aggiornamento sarà del tutto gratuito, sia per gli utenti PC che per quelli console.

Forspoken e Dead Space già pronti per le schede GeForce

Da oggi è disponibile Forspoken, action/adventure sviluppato da Luminous Productions e distribuito da Square Enix su PC e in esclusiva temporale (console) su PS5. L'avventura che catapulta la newyorkese Frey nelle magiche lande di Athia ha ricevuto un'accoglienza piuttosto tiepida dalla critica, eppure molti giocatori sono curiosi di scoprire come girerà sui loro sistemi. Forspoken può supportare il DLSS 2 sui PC dotati di schede GeForce RTX.

In molti hanno cerchiato sul calendario la data del 27 gennaio : da questo venerdì, Dead Space sarà ufficialmente disponibile all'acquisto. Il reboot dell'omonimo franchise horror targato Electronic Arts proporrà un'esperienza completamente rinnovata, soprattutto sul fronte tecnico. A tal proposito, il giocatori di Dead Space potranno incrementare il frame rate su PC grazie al supporto al DLSS 2 e godersi appieno l'opera restaurata da EA Motive.