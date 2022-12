Marvel's Midnight Suns: da XCOM ai supereroi, ecco il trailer di lancio

Il trailer di lancio di Marvel's Midnight Suns è ora disponibile, accompagnato dalle seguenti note: "Ricco di azione, il video mostra gli effetti devastanti del successo di Lilith nell'impossessarsi del Sanctum Santorum, scatenando le forze del mondo sotterraneo sulla Terra. Solo l'intera forza del Cacciatore e dei Midnight Suns hanno possibilità di salvare il mondo!"

Il nuovo gioco di Firaxis Games sarà disponibile dal 2 dicembre nei formati Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.

Arriva Marvel XCOM

Come XCOM, Marvel’s Midnight Suns sarà un gioco di ruolo tattico dove i giocatori potranno potenziare diversi personaggi compiendo vari tipi di scelte lungo la campagna.

Per quanto riguarda la fase tattica vera e propria, sono state introdotte delle carte che regolano l'uso delle abilità sul campo di battaglia. All'inizio di ogni missione, infatti, i giocatori riceveranno casualmente un mazzo di carte abilità che determinerà le loro possibilità di azione durante la battaglia. Sarà molto importante far interagire tra di loro i supereroi, sfruttandone le sinergie possibili e le peculiarità di ognuno. Le abilità influenzeranno i nemici, gli eroi del giocatore e l'ambiente nell'obiettivo di sconfiggere i nemici. Prima di ogni battaglia, i giocatori potranno scegliere tre supereroi da portare in battaglia.

Il gameplay rimane a turni e ciascun personaggio si contraddistingue per un ruolo e precise caratteristiche, con il giocatore che può determinarne l'evoluzione modificandone anche l'aspetto estetico. Rispetto a XCOM, l'azione è più veloce e il ricorso alle coperture meno intenso.