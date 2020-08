NVIDIA GeForce Now ora disponibile anche per sistemi Chromebook

NVIDIA annuncia quest'oggi la disponibilità del proprio servizio di streaming gaming GeForce Now anche per sistemi Chromebook, i notebook compatti e acessibili basati su sistema ChromeOS di Google. Sono queste piattaforme che vantano una elevata diffusione in alcune regioni del mondo, Stati Uniti in primis, ma che nel mercato italiano hanno sino ad ora fatto fatica ad emergere.

Le soluzioni Chromebook sono diffuse in particolare tra il pubblico degli studenti, che con dispositivi di questo tipo ha sistemi adatti alla didattica. Grazie al supporto a GeForce Now questi computer possono ora essere utilizzati anche per gaming in streaming, ovviamente a condizione di poter avere a disposizione una bandwidth adeguata.

Con il debutto del supporto ai dispositivi Chromebook NVIDIA ha introdotto un nuovo abbonamento Founders da 6 mesi, che include un accesso Hyper Scape Season One Battle Pass per un totale di 27,95€.

Il servizio GeForce Now ha raggiunto quota 4 milioni di utenti registrati, che generano circa 15 milioni di ore di game streaming ogni mese. Sono circa 650 i giochi supportati al momento, con l'80% circa degli utilizzatori che si serve di dispositivi che vantano specifiche di sistema inferiori a quelle minime richieste per eseguire in locale i gochi utlizzati.