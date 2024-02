NVIDIA GeForce NOW: arriva la versione gratuita con la pubblicità

A partire dalla giornata di domani, gli utenti visualizzeranno messaggi pubblicitari quando tenteranno di accedere gratuitamente a GeForce NOW. Lo rivela The Verge dopo aver contattato la portavoce di Nvidia Stephanie Ngo.

I messaggi pubblicitari non interromperanno il gameplay e riguarderanno esclusivamente la versione gratuita di GeForce NOW, quindi non le Priority o Ultimate già disponibili. "Gli utenti gratuiti inizieranno a vedere fino a due minuti di annunci mentre aspettano in coda per iniziare una sessione di gioco" ha detto Stephanie Ngo.

La versione gratuita di GeForce NOW è stata lanciata tempo fa, ma con un funzionamento diverso. I giocatori dovevano aspettare in coda il proprio turno per poter usufruire dei server per il calcolo in remoto. La nuova impostazione non eliminerà le code, ma permetterà a Nvidia di finanziare il modello gratuito di GeForce NOW. Nvidia, infatti, si aspetta che il cambiamento “ridurrà nel tempo i tempi di attesa medi per gli utenti gratuiti”. La società prevede di inviare e-mail a tutti gli utenti del livello gratuito per informarli dell'arrivo degli annunci.

La prova gratuita di GeForce NOW, tuttavia, evidenzia altre carenze rispetto a quelle a pagamento. A cominciare dal fatto che Nvidia non mette a disposizione una GeForce RTX 4080 per questi utenti, con conseguenti ripercussioni alle prestazioni. Manca anche il supporto ai monitor G-Sync, mentre la latenza è maggiore. GeForce NOW Ultimate, invece, è il profilo più completo, ma ha un costo di circa 20 euro al mese.

Nel recente periodo, Nvidia ha aumentato in alcuni territori (principalmente negli Usa) i prezzi dei livelli di GeForce NOW a pagamento, sostenendo che i costi operativi per il mantenimento dei servizi sono in aumento. Come abbiamo appurato con i nostri test sulle latenze, GeForce NOW, nelle versioni a pagamento, è di gran lunga il servizio di cloud gaming più performante.