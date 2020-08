Nuovo Microsoft Store su Xbox: più veloce e con interfaccia rivista

Il nuovo Microsoft Store per Xbox è un progetto su cui i tecnici di Redmond stanno lavorando da molto tempo. Ora sono pronti a mostrare i primi risultati, mentre i membri del programma Xbox Insider avranno modo di provare il nuovo store a partire dalla giornata di domani, 5 agosto.

Non si tratta del tipico aggiornamento di un'app, fa sapere Microsoft, ma di una rivisitazione completa a partire dalle fondamenta, che possa assicurare un'esperienza più veloce, sicura e di più facile utilizzo. Microsoft si concentra soprattutto sulla velocità: "il nuovo store si carica in meno di due secondi" si legge su Xbox Wire, e ci sono miglioramenti anche per le tempistiche di caricamento delle singole pagine, "sia che si tratti delle pagine prodotto che dei trailer in HD".

Si è lavorato anche in termini di facilità a reperire i contenuti che si stanno cercando, come Xbox Game Pass, uno specifico gioco o un DLC, così come un'app, un film o uno show televisivo. Ci sarà una nuova funzione di autoplay per i trailer e maggiori indicazioni sui giochi che gli amici stanno giocando, sulle offerte in corso e le altre promozioni.

Microsoft ha rivisto la funzionalità di ricerca, in modo che possa filtrare i risultati in maniera più efficace. Ha anche ricostruito la Lista dei Desideri, basandosi sul feedback della community. Questa mostrerà in maniera più chiara le offerte sui contenuti inseriti al suo interno e lo farà tramite un nuovo sistema di schede. Anche il carrello è stato rivisto, in modo che sia più facile verificare gli oggetti che si trovano all'interno prima e durante l'acquisto. I giocatori avranno modo di consultare le offerte non solo sui recenti giochi per Xbox One, ma anche di quelli per Xbox 360 e per la prima Xbox retro-compatibili con Xbox One.

Per quanto riguarda la sicurezza, Microsoft si assicurerà che gli utenti siano loggati con il proprio account Microsoft prima di poter esplorare il nuovo store. I risultati che quest'ultimo mostrerà, inoltre, saranno selezionati in funzione di ciò che è più rilevante per l'utente. Se un contenuto è proibito a una certa selezione di utenti, per esempio ai minorenni, non verrà mostrato. Il filtro ai contenuti continuerà a funzionare anche nel caso in cui più account sono loggati contemporaneamente.

Microsoft rilascerà progressivamente il nuovo store agli utenti Xbox, ma inizierà con i membri del programma Xbox Insider. Per iscriversi, o per ulteriori informazioni, consultate questo link, mentre nel video sottostante Major Nelson di Xbox mostra altri dettagli sul nuovo store.