Non solo videogames moderni e grafiche da urlo: tanti italiani amano i semplici giochi di carte online

Quando si parla di videogiochi si è subito portati a pensare ai giochi di ultima generazione, quindi ad opzioni sempre più coinvolgenti e divertenti, a grafiche così straordinariamente simili alla realtà e a CPU avanzate che esaltino la giocabilità, proprio negli scorsi giorni, ad esempio, abbiamo recensito la nuova Intel Core i5-12400, davvero perfetta per il Gaming.

Il mondo dei videogiochi, tuttavia, non è soltanto questo: giocare in maniera digitale può significare anche dedicarsi a intrattenimenti molto più semplici, ma non per questo di minore successo, anzi tutt’altro.

I videogiochi di carte sono tra i più amati d’Italia

L’esempio più emblematico corrisponde senza dubbio ai videogiochi di carte: come noto, la scopa e altri popolari giochi di carte sono una vera e propria icona nel nostro Paese, un modo di passare il tempo estremamente diffuso, nonché un’occasione conviviale davvero perfetta per trascorrere dei piacevoli momenti in compagnia.

I giochi di carte non godono di un particolare appeal tra i giovanissimi, ma possono contare su grandi percentuali di popolazione che ne vanno assolutamente matte e che non rinuncerebbero mai a quest’hobby.

Le partite che si svolgono faccia a faccia continuano ad essere irrinunciabili, d’altronde è ancora una tradizione radicatissima, ad esempio, quella di giocare a carte con parenti e amici in occasione delle Festività Natalizie, ma era inevitabile che il digitale rivoluzionasse anche questo mondo così fortemente tradizionale.

Va peraltro detto che l’emergenza sanitaria che ha interessato il mondo negli ultimi anni, e che ha costretto intere popolazioni a trascorrere lungo tempo a casa evitando i contatti interpersonali, sembra aver spinto ulteriormente gli appassionati di giochi di carte a far ricorso alla rete: Sisal ad esempio ha fatto sapere che sul proprio portale, negli ultimi anni, i giochi di carte hanno riscontrato una crescita del +64% per numero di utenti registrati con conti giocanti.

Giocare a carte comodamente in rete

Oggi dunque le tantissime persone che vogliono dilettarsi a scopa, a burraco, a tressette e a qualsiasi altro gioco possono farlo comodamente online, ma come si gioca a carte in rete? Andiamo a scoprirlo!

È utile anzitutto fare una premessa, ovvero che i giochi di carte online possono riguardare portali puramente ludici, dove si gioca per semplice divertimento, e siti di gioco che prevedono puntate e vincite in denaro, quindi portali rientranti in quello che si è soliti definire gioco d’azzardo.

Facciamo il punto sull’una e sull’altra tipologia di gioco.

Il gioco nei portali gratuiti e puramente ludici

I portali dove si può giocare a carte senza dover spendere nulla e senza ambire a delle vincite in denaro sono tantissimi e sono quelli più amati dagli appassionati di questa forma d’intrattenimento: giocare per il solo desiderio di farlo, infatti, è una caratteristica che li accomuna.

Se si vuol fare, ad esempio, una partita a scopa online gratis si può far riferimento ad uno dei portali più noti come DigitalMoka.

Il gioco è fruibile da qualsiasi dispositivo, dunque da computer come anche da dispositivi mobili, siano essi Android o iOS, scaricando le App dedicate, e non è necessario registrarsi.

Le opzioni di gioco sono tantissime: si può scegliere di impostare l’interfaccia grafica e perfino la tipologia di mazzo di carte, in Italia infatti si registrano lievi ma significative differenze grafiche tra i diversi territori.

Si può optare per specifiche varianti della scopa, come possono essere la Napola e il Rebello, inoltre è possibile impostare il livello di difficoltà, uno strumento molto utile, questo, per allenarsi e diventare sempre più competitivi nelle partite con gli amici.

I giochi di carte nel mondo del Gaming

Come si accennava, anche il mondo del Gaming non è rimasto indifferente dinanzi al fatto che tantissimi italiani vanno assolutamente matti per i giochi di carte: oggi nei principali portali di betting ci si può cimentare in partite a scopa e in giochi di carte di altra tipologia con delle puntate in denaro.

Dal momento che questo gioco prevede dei pagamenti per le proprie giocate, devono essere seguite delle procedure specifiche.

Anzitutto, è necessario registrarsi al portale di riferimento che, è bene sottolinearlo, deve essere gestito tassativamente da una società munita di apposita concessione da parte di ADM, Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

Nelle fasi di registrazione è necessario fornire una copia del proprio documento d’identità, sia per farsi identificare e sia per accertare la propria età dal momento che, in Italia, il gioco d’azzardo da parte di minorenni non è ammesso.

Completata la registrazione si possono iniziare le proprie partite ed è possibile scegliere tra numerosi giochi di carte, restano tuttavia sempre valide le raccomandazioni che riguardano il gioco d’azzardo in ogni sua forma, ovvero ad esempio non eccedere mai i budget prefissati, non effettuare puntate con il solo obiettivo di recuperare delle cifre precedentemente perdute e fermarsi non appena si dovessero riscontrare dei comportamenti compulsivi.

Il gioco con puntate e vincite in denaro è semplicemente una forma di intrattenimento, ma è molto importante scongiurare il rischio di cadere nella ludopatia, una patologia purtroppo piuttosto diffusa che può avere delle conseguenze deleterie.