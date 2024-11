'Non rimuoveremo l'obbligo del PSN dai giochi PC', ma la spiegazione di Sony non convince

Durante il consueto incontro con gli investitori, il presidente di Sony Hiroki Totoki ha spiegato le ragioni per cui i giochi su PC continueranno a richiedere un account PSN. Tuttavia, le motivazioni nell'ambito dei titoli single player non convincono.

Durante l'ultima trimestrale, il presidente di Sony Hiroki Totoki ha discusso di un argomento piuttosto spinoso in ambito PC: l'obbligo di un account PSN per accedere ai giochi PlayStation. Il responsabile ha spiegato le ragioni per cui, almeno nel breve termine, l'azienda non ha alcuna intenzione di rimuovere questo requisito.

Va fatta una doverosa premessa: le dichiarazioni sono state tradotte dal giapponese e hanno un sapore piuttosto vago. Per sommi capi, le motivazioni di Totoki risultano comprensibili, tuttavia non convincono sulle reali ragioni per cui sarebbe necessario un account PSN.

"Abbiamo imparato molto. Il modo in cui affrontiamo i problemi su PC, ad esempio l'account PSN che abbiamo integrato – facendolo, ad esempio, talvolta i giocatori tendono a ripensarci [sull'acquisto di un gioco]. Ma per i giochi live service, per mantenere la qualità dell'esperienza, così che ognuno possa godere del gioco in sicurezza, abbiamo bisogno di creare un ambiente favorevole a questo scopo, che consenta di divertirsi liberamente".

In buona sostanza, secondo Totoki, l'account PSN è necessario per mantenere il livello di qualità associato al marchio PlayStation e fronteggiare alcuni dei problemi che affliggono la community PC. Probabilmente, quest'ultima affermazione fa riferimento ai cheater, presenti su PC più che su qualsiasi altra piattaforma.

Il presidente di Sony, però, ha parlato in maniera specifica dei titoli live-service, ovvero quei titoli che richiedono una connessione a internet e, di conseguenza, l'accesso ai server di Sony. Tuttavia, titoli come God of War Ragnarok o Horizon: Forbidden West rappresentano avventure esclusivamente per giocatore singolo, ragione per cui la spiegazione di Totoki non risulta poi così convincente.

È ragionevole richiedere un account PSN per i titoli multiplayer. Anche Ghost of Tsushima ha fatto molto discutere, ma nonostante ruoti intorno alla campagna, include Legends, una modalità multiplayer cooperativa. Per gli altri, invece, la scelta di Sony appare piuttosto curiosa soprattutto se si considera che nei circa 200 paesi in cui PSN non è disponibile, i titoli PlayStation che lo richiedono non possono essere commercializzati.