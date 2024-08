Non c'è spazio per Dino Crisis finché ci sarà Monster Hunter: lo spiega il creatore del gioco

Shinji Mikami, creatore del franchise Dino Crisis, ha spiegato che nel panorama videoludico moderno non c'è spazio per un nuovo gioco della serie, né per un suo remake. Secondo il creator, Monster Hunter offre tutto ciò che si potrebbe desiderare.

In un'intervista con Eurogamer, Shinji Mikami ha spiegato le ragioni per cui nel panorama attuale non c'è spazio per un gioco come Dino Crisis. Il creatore del gioco e della saga di Resident Evil ritiene che sia Monster Hunter l'erede spirituale del survival horror.

Lo sviluppatore, infatti, si è detto sorpreso della voglia manifestata dai fan di un nuovo gioco di Dino Crisis, poiché i dinosauri e tutto ciò che è possibile fare con loro viene già coperto da Monster Hunter. Tuttavia, è evidente che quest'ultimo proponga un'esperienza ben diversa da Dino Crisis.

Il capolavoro di Capcom rilasciato ormai nel lontano 1999, propone un'atmosfera molto diversa da Monster Hunter: si tratta di un survival horror basato sulla suspense e sullo spavento, distante dalle ambientazioni colorate e dagli obiettivi di caccia che propone il JRPG.

Dal canto suo, però, Monster Hunter è un vero e proprio successo per Capcom: Monster Hunter World ha venduto da solo oltre 25 milioni di copie in tutto il mondo e l'attesa per il nuovo Monster Hunter Wilds, la cui uscita è prevista per il 2025, è a dir poco elevata.

"Anche se decidessi di realizzare un remake o una nuova versione di Dino Crisis, non credo ci sia molto spazio per quel tipo di gioco in questo momento, semplicemente perché Monster Hunter è diventato un gioco così grande" ha spiegato Mikami. Inoltre, il creator trova sorprendente il numero di persone che vorrebbero vedere un remake del titolo.

Di recente, infatti, Capcom ha proposto un sondaggio dal quale è emerso che Dino Crisis è il franchise più atteso per un remake con oltre 80.000 voti. Una delle domande, inoltre, chiedeva quale fosse il gioco più amato del publisher e con 10.978 voti Dino Crisis si è portato in seconda posizione.

Insomma, difficile dire se vedremo il team di Capcom nuovamente a lavoro sulla serie di Dino Crisis, ma semmai questo dovesse avvenire, sappiamo per certo che non sarà in tempi brevi. Nel frattempo, il feedback dei fan è forte ed è arrivato ai piani alti del publisher, quindi come si suol dire: "la speranza è l'ultima a morire".