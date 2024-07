noblechairs HERO Star Wars Darth Vader Edition: 'Lei mi ha deluso per l'ultima volta, Ammiraglio'

La sedia Hero è la più grande della linea noblechairs, con braccioli estesi, una base più ampia e uno schienale più alto. Queste caratteristiche la rendono una soluzione adatta anche per quegli utenti di taglie più grandi (è consigliata per utenti fino a 150 kg). Ma in questa variante Star Wars Darth Vader Edition è veramente bellissima da vedere, conferendo al nostro spazio di gioco un tocco accattivante perché riprende i toni oscuri della saga di fantascienza più famosa e alcuni elementi dell'iconica armatura di Vader.

Il lato anteriore della sedia, infatti, è modellato proprio sull'armatura di Darth Vader, con segmenti in pelle PU e velluto che formano le piastre corazzate. Le larghe cuciture sui lati della sedia creano un motivo a incrocio, ispirato alla texture delle braccia e delle gambe dell'armatura. L'unità di supporto vitale di Darth Vader aggiunge un tocco di colore distintivo alla parte anteriore della sedia ed è ben in evidenza visto che si trova al centro di questa sezione.

Ma la parte più sbalorditiva è quella posteriore, con l'elmo di Vader in rilievo che dà un tocco di personalizzazione in più all'ambiente e si rivela addirittura spaventoso, come è lecito attendersi quando ci si trova al cospetto del Signore Oscuro dei Sith.

La sedia vanta una costruzione solida, con un funzionale. Il materiale di rivestimento è durevole, facile da pulire, resistente all'acqua e traspirante. Assemblata con materiali di alta qualità, la noblechairs Hero è decisamente più elegante e resistente rispetto alla maggior parte delle altre sedie della categoria. Si può posizionare in ambienti con arredamenti ricercati, senza sminuirne l'aspetto anzi arricchendolo ulteriormente.

Il montaggio è semplice e, anche da soli, lo si porta a termine in circa un'ora, senza pregiudicare la robustezza di questa soluzione. Si tratta di una sedia ergonomica, studiata per mantenere il corpo in una posizione fissa con l'obiettivo di massimizzare il comfort anche per le sessioni più lunghe e migliorare la postura. L'enfasi posta sull'ergonomia nell'edizione Hero è ulteriormente avvalorata dal supporto lombare supplementare. Nella parte destra dello schienale, infatti, è collocata una rotella che permette di aumentare o diminuire il volume della parte lombare, in modo da poter personalizzare con precisione la parte che accoglie la schiena ed eventualmente bloccare il più possibile quest'ultima.

noblechairs HERO, inoltre, si avvale di un sofisticato meccanismo di oscillazione, regolabile tramite la maniglia posta sul lato destro. Dopo averlo attivato, basta spingere la schiena avanti o indietro fino a trovare la posizione preferita. La sedia si inclina in maniera morbida e delicata, permettendo di regolare l'angolazione con precisione, ma si ferma poco prima dei 180 gradi. Sempre sulla destra, in basso, una leva permette di regolare l'altezza della seduta. Allo stesso livello, sulla sinistra, un'altra leva blocca o sblocca il cosiddetto meccanismo "tilt", ovvero l'effetto dondolo. La sedia, infatti, può essere lasciata libera in modo da consentire piccole variazioni in funzione degli spostamenti di peso sulla schiena.

Il poggiatesta in memory foam si adatta alla conformazione della testa senza che l'utente debba procedere ad una qualunque regolazione. Il peso complessivo si aggira sui 33 kg. Tutto questo si aggiunge a un design particolarmente ricercato. Lo si può vedere, ad esempio, nelle cuciture e nel rivestimento, o nello stesso simbolo di noblechairs, disegnato in modo proprio da rendere il più possibile elegante la sedia. Pannelli laterali robusti e con rivestimento liscio aumentano la sensazione di sobrietà che questa sedia esprime.

Rispetto alla sorella "minore", la Icon, ha una seduta più ampia e uno schienale più alto, il che la rende adatta a persone di corporatura più grande o che preferiscono uno spazio di seduta più ampio. È pensata per un uso sia in ufficio che per il gaming, con un design che combina eleganza e funzionalità ergonomica. I braccioli, inoltre, sono di tipo 4D, e questo dà il più ampio margine possibile per la regolazione. Sono altamente regolabili in altezza, profondità, larghezza e inclinazione, offrendo non solo un’ampia gamma di movimenti per adattarsi a diverse posizioni di seduta, ma anche la possibilità di regolarli in funzione delle caratteristiche della scrivania. Per poter mantenere la postura migliore, infatti, non solo è molto importante che la scrivania abbia una certa altezza, ma anche che la sedia possa adattarsi nel migliore dei modi a quest'ultima.

La Noblechairs Hero, quindi, è particolarmente adatta per chi cerca una sedia ergonomica con supporto lombare regolabile e una seduta più ampia. L'avevamo già definita come una delle migliori sedie gaming in circolazione, perché elegante, grande e robusta. Se poi siete appassionati di Star Wars rischia di diventare quasi irrinunciabile. Si tratta di una soluzione di livello premium che ha un prezzo di circa 500 euro: non eccessivo se si considera che alcune sedie da ufficio destinate all'uso professionale, seppure non offrano molto in più della Hero, possono costare anche di più.