Nitro Blaze 7 non è farina del sacco di Acer? Si tratterebbe di un rebrand di una console cinese

Acer ha appena presentato la sua prima console portatile Windows, Nitro Blaze 7. Il dispositivo non sarebbe però stato sviluppato internamente, come ha sottolineato ETA Prime nel suo ultimo video: si tratterebbe in realtà di un rebrand della cinese Terrans Force Handle 7.

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, Acer ha presentato Nitro Blaze 7, nuova console portatile Windows, o handled PC se preferite. Basata sul chip AMD Ryzen 7 8840HS e con uno schermo a 144 Hz con supporto per AMD FreeSync Premium, il dispositivo potrebbe non essere così nuovo, né farina del sacco della casa taiwanese.

Come segnalato dal canale YouTube ETA Prime, si tratterebbe in realtà di un rebrand di quella che avrebbe dovuto essere la Terrans Force Handle 7, una console portatile realizzata in Cina.

La Terrans Force Handle 5 ha lo stesso design e sembra che l'azienda cinese avesse intenzione di affiancarle un modello migliorato, ma ciò potrebbe non avvenire vista la presunta acquisizione del progetto da parte di Acer.

Come osservato da ETA Prime, l'operazione di rebranding non deve sorprendere più di tanto, poiché i produttori cinesi tendono a farlo spesso. Finora, ciò è avvenuto con maggiore frequenza tra i mini PC, ma dato che le portatili Windows stanno diventando popolari, è probabile che in futuro vedremo altri casi del genere.