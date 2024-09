Acer entra nel settore degli handheld PC: ecco a voi Nitro Blaze 7

In occasione della sua conferenza pre-IFA, Acer ha presentato la sua prima console portatile o, più giustamente, hendeld PC: Nitro Blaze 7. Sulla scia di Steam Deck, ROG Ally, MSI Claw e Lenovo Legion Go, anche Acer ha presentato la sua proposta da gioco con caratteristiche davvero curiose.

Così come per la maggior parte dei dispositivi succitati, anche il Nitro Blaze 7 sarà alimentato da un processore Ryzen di AMD. Tuttavia, Acer ha optato per un Ryzen 7 8840HS con 8 core e 16 thread. Si tratta sostanzialmente dello stesso chip utilizzato per il Ryzen Z1 Extreme di ROG Ally, ma nella sua variante indirizzata ai laptop.

Una scelta curiosa in quanto questo tipo di processore è pensato per un maggiore assorbimento energetico e sistemi di raffreddamento più generosi. La CPU, infatti, è strutturata per funzionare tra 20 e 30 Watt, mentre lo Z1 Extreme ha un TDP ideale a 15 W.

Va comunque sottolineato che si tratta di chip il cui TDP può essere scelto dall'OEM; quindi, non è da escludere che Acer abbia configurato via software la CPU per limitare il consumo energetico. Al momento, però, non abbiamo alcuna informazione per quanto riguarda l'autonomia.

A parte questo, Acer ha specificato che il dispositivo è in grado di ospitare SSD NVMe fino a 2 TB attraverso un'unità standard M.2 2280 installabile sul retro. Inoltre, la macchina sarà equipaggiata con 16 GB di memoria RAM LPDDR5 capaci di raggiungere una velocità di trasferimento di 7500 MT/s.

In merito al display, Acer ha optato per una soluzione più compatta rispetto al generoso Steam Deck OLED, ma uguale a quella dell'originale Steam Deck: un pannello touch da 7 pollici con una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e un refresh rate di 144 Hz con supporto ad AMD FreeSync Premium. Il peso, però, rimane pressoché identico alla proposta di Valve: Nitro Blaze 7 pesa 670 grammi.

Infine, sul dispositivo sarà preinstallata Acer Game Space, un hub che semplifica l'accesso alle proprie librerie (Steam, Epic Games, Game Pass ecc) attraverso un unico software che raccoglie tutti i giochi installati e disponibili.

Al momento Acer non ha svelato disponibilità, prezzo ed eventuali configurazioni della nuova console. Ma è plausibile che il lancio non sia così distante, dato che ormai la concorrenza è ampia e Acer è solo tra le ultime a inserirsi in questo settore.