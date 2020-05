Nintendo, vendute 21 milioni di Switch in un anno, Animal Crossing vola

Nintendo ha chiuso l'anno fiscale con un fatturato di 12,31 miliardi di dollari, in crescita del 9% sull'anno precedente (11,30 miliardi). Un utile operativo di 3,31 miliardi (+41%) e uno netto di 2,43 miliardi (+33,5%) completano il quadro. Dal debutto a oggi l'azienda nipponica ha venduto 55,7 milioni di console Nintendo Switch e Switch Lite, mentre l'anno scorso il computo si era fermato a quota 20 milioni, segno che c'è stata una netta accelerazione guidata dalle vendite dei franchise Pokémon e Animal Crossing.

Negli ultimi tre mesi le vendite di Switch e Switch Lite hanno toccato 3,29 milioni di unità (+34% su base annua), per un totale annuo di 21,03 milioni di unità (+24%, 14,8 milioni di Switch e 6,2 milioni di Lite). Le vendite di giochi hanno toccato 168,72 milioni di unità, mettendo a segno un +42,3%. Sono state invece 690mila le unità di console 3DS vendute nel trimestre, con 4,99 milioni di giochi. Sul fronte mobile, Nintendo ha raccolto 480 milioni, in crescita dell'11,5%.

La casa di Iwata ha spiegato che a causa del COVID-19 la produzione e le consegne di Switch hanno subito qualche ritardo, insieme a quelle dei controller Joy-Con e dell'accessorio Ring Fit Adventure, anche se l'impatto è stato limitato e la produzione sta ritornando alla normalità.

Nintendo ha venduto 17,37 milioni di unità di Pokémon Spada e Scudo su Switch, mentre Animal Crossing: New Horizons ha raggiunto quota 11,77 milioni nel trimestre, mentre il totale ha toccato 13,41 milioni di unità in sei settimane; buoni anche i volumi di vendita per Luigi's Mansion 3 e Super Mario Maker 2. Nel complesso le vendite di giochi per Switch dal debutto a oggi hanno raggiunto 356,2 milioni di copie. Il Nintendo 3DS ha raggiunto 75,7 milioni di unità e 383 milioni di giochi venduti.

Per l'anno fiscale 2021 Nintendo si aspetta di vendere 19 milioni di Switch, ma secondo molti analisti è una stima conservativa.