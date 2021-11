Nintendo Switch: sull'eShop arriva finalmente l'app di Twitch

Twitch arriva anche su Nintendo Switch, grazie alla nuova app gratuita disponibile sul Nintendo eShop. Gli utenti potranno vedere contenuti in streaming in modalità portatile o in modalità TV e continuare a seguire i propri streamer preferiti. C'è una grande novità anche per gli utenti iOS.

