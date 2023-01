Nintendo Switch OLED: in offerta a poco più di 300 euro su eBay

Nintendo Switch OLED viene venduta ora a un ottimo prezzo su eBay sfruttando il coupon CASA23. Si tratta della versione più completa di Nintendo Switch, comprensiva di un ottimo schermo OLED.

La revisione di Nintendo Switch non solo introduce un nuovo display più grande di tipo OLED, ma porta in dote una serie di accortezze che miglioreranno l'esperienza d'uso dei giocatori. A partire dallo stand regolabile più largo e comodo rispetto a quello della console principale. La nuova base, inoltre, comprende anche una porta LAN predisposta per rendere più performante e stabile la connessione a internet.

La nuova console è molto più elegante rispetto al modello precedente, sia per quanto riguarda la base che per la console vera e propria. L'accostamento cromatico tra bianco e nero forse sarà meno giocoso dei classici rosso/blu neon, ma conferisce senz'altro maggiore austerità. La base è sensibilmente migliore, con bordi arrotondati e finitura interna lucida, mentre lo sportellino nella parte sottostante della console, come visto, molto più versatile. La porta LAN è una grande aggiunta per i giocatori più impegnati.

Il display è adesso sensazionale. Giocare con neri profondi e immagini maggiormente brillanti migliora la grafica e l'esperienza di gioco complessiva, conferendo un aspetto complessivo differente anche ai giochi vecchi.