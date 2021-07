Nintendo Switch OLED debutta l'8 ottobre: ecco le novità del nuovo modello

Nintendo ha annunciato una nuova Switch con display OLED da 7 pollici - più grande dei 6,2 pollici dei modelli attuali - e risoluzione 720P. Questa nuova console non ha un nome particolare, infatti viene indicata come Nintendo Switch (modello OLED). La console debutterà l'8 ottobre, in concomitanza con Metroid Dread, il seguito di Metroid Fusion, a un prezzo di 350 dollari. Contrariamente a indiscrezioni del passato, non c'è alcun SoC Nvidia migliorato né tantomeno l'uscita 4K verso la TV.

La nuova Nintendo Switch OLED è leggermente più lunga del modello attuale e pesa 30 grammi in più, ma lo schermo OLED garantisce colori intensi e un contrasto elevato. Non sembra tuttavia impattare sulla batteria, con un'autonomia che rimane fino a 9 ore.

Il nuovo modello è dotato anche di uno stand regolabile più largo, per la modalità da tavolo, una nuova base con porta LAN per sessioni di gioco online stabili, 64 GB di memoria interna (il doppio rispetto alla Switch ed espandibile usando una microSD compatibile venduta separatamente) e altoparlanti integrati con audio migliorato per le modalità portatile e da tavolo.

Proprio come Nintendo Switch, Nintendo Switch (modello OLED) permette agli utenti di giocare sulla TV a risoluzione 1080p e condividere i controller Joy-Con per dare vita a sessioni multiplayer. Al lancio della console sarà disponibile anche un set che include una custodia per Nintendo Switch (modello OLED) e una pellicola protettiva per lo schermo della console.

La base inclusa con Nintendo Switch (modello OLED) dispone di due porte USB, una presa HDMI utilizzabile per collegare la base alla TV e una nuova porta LAN, per sessioni di gioco online più stabili in modalità TV. La console sarà disponibile in due colori: bianco, con controller Joy-Con bianchi, corpo principale della console nero e base bianca; rosso neon/blu neon, con controller Joy-Con rosso neon e blu neon, corpo principale della console nero e base nera.

Tutti i controller Joy-Con per Nintendo Switch esistenti sono compatibili con questo nuovo modello. Inoltre, Nintendo Switch (modello OLED) permette di giocare all'intero catalogo di titoli per Nintendo Switch.