Nintendo Switch eBay, scopri la promo The Summer is Switch: giochi e controller in sconto

Non riesci a rinunciare ai videogiochi neppure in vacanza? Accedi alla sezione Nintendo Switch eBay e approfitta della promozione The Summer is Switch per portarti il divertimento anche sotto l’ombrellone. La campagna promozionale è attiva da lunedì 18 luglio fino a domenica 31 luglio. Potrai acquistare sia le console che i giochi a prezzi ridotti.

È in vendita la console Nintendo Switch con schermo OLED da 7 pollici. Il vecchio schermo LCD è stato cioè sostituito da un OLED Samsung di tipo RGB. L’impostazione di fabbrica prevede una calibrazione dei colori più satura (modificabile comunque a piacimento), che è in grado di esaltare meglio i colori di giochi come Breath of Wild, The Great Ace, Metroid Dread e così via. Non solo il nuovo kickstand, ti consente di usare davvero la Switch OLED in modalità tavolo. Lo stand è più solido e si può piegare a qualsiasi angolazione. Puoi giocare tenendo persino la Switch appoggiata sul letto con i Joy-Con in mano.

Se accedi alla sezione Nintendo Switch eBay in questi giorni, potrai comprare la console a 349,99 euro. Ti basta digitare, ad esempio, eBay Nintendo Switch Lite per trovare tutti i modelli nelle varie colorazioni. Continua la lettura della guida per scoprire le altre offerte attive.

eBay Nintendo Switch giochi: compra tanti giochi a prezzo scontato

Lo shop amplia la campagna promozionale anche ai videogame. Cosa puoi comprare? Dai un’occhiata alla sezione eBay Nintendo Switch giochi e scopri i titoli disponibili a prezzo scontato:

Animal Crossing: New Horizons - al prezzo di 49,99 euro grazie allo sconto del 16% (prezzo originale 59,99)

- al prezzo di 49,99 euro grazie allo sconto del 16% (prezzo originale 59,99) Mario Golf Super Rush - al prezzo di 39,99 euro grazie allo sconto del 33% (prezzo originale 59,99)

- al prezzo di 39,99 euro grazie allo sconto del 33% (prezzo originale 59,99) Leggende Pokémon: Arceus - al prezzo di 49,99 euro grazie allo sconto del 16% (prezzo originale 59,99)

- al prezzo di 49,99 euro grazie allo sconto del 16% (prezzo originale 59,99) New Pokémon Snap - al prezzo di 39,99 euro grazie allo sconto del 33% (prezzo originale 59,99)

- al prezzo di 39,99 euro grazie allo sconto del 33% (prezzo originale 59,99) Kirby and Forgotten Land - al prezzo di 49,99 euro grazie allo sconto del 16% (prezzo originale 59,99)

- al prezzo di 49,99 euro grazie allo sconto del 16% (prezzo originale 59,99) Paper Mario: The Origami King - al prezzo di 39,99 euro grazie allo sconto del 33% (prezzo originale 59,99)

- al prezzo di 39,99 euro grazie allo sconto del 33% (prezzo originale 59,99) 51 Worldwide Games IT - al prezzo di 29,99 euro grazie allo sconto del 25% (prezzo originale 39,99)

- al prezzo di 29,99 euro grazie allo sconto del 25% (prezzo originale 39,99) Big Brain Academy: Sfida tra menti - Base + supplemento - al prezzo di 24,99 euro grazie allo sconto del 16% (prezzo originale 29,99).

Nintendo Switch controller eBay scontati con la promo The Summer is Switch

Ti servono dei controller? Dal 18 al 31 luglio puoi approfittarne per comprarli a prezzo scontato. Accedi sempre alla sezione Nintendo Switch eBay e scopri le offerte. Sono in promo, per esempio, i controller nel set da 2 Joy-Con con connessione Bluetooth. Puoi acquistarli con lo sconto del 12% e pagarli 69,99 euro al posto di 79,99 euro.

Non lasciarti sfuggire questa occasione e organizza al meglio la tua estate di giochi approfittando delle promozioni The Summer is Switch.