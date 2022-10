Nintendo Switch eBay: le migliori offerte su giochi e console

Ami giocare e vorresti una console da portare sempre con te, in vacanza o a casa di amici? I tuoi figli sono appassionati di videogames e giocano spesso in multiplayer?

Nintendo Switch è la console che fa per te: leggera e versatile, da utilizzare dove, quando e con chi vuoi e in grado di trasformarsi per assecondare diverse tipologie di utilizzo. Puoi utilizzarla in modalità TV per giocare in HD sullo schermo di casa con amici e parenti.

La modalità integrata, invece, consente di scollegare i 2 controller per il gioco in multiplayer, mentre se colleghi nuovamente i controller Joy-Con, giochi dove vuoi in modalità portatile.

Sei intenzionato ad acquistarla? La piattaforma eBay propone tantissime offerte di privati e negozi, per comprarla approfittando di prezzi speciali. Ti basterà inserire le parole Nintendo Switch nella barra di ricerca principale per visualizzare, così, tutte le principali inserzioni, che potrai anche filtrare per prezzo, condizione e tipologia di vendita.

Potrai optare per la versione Lite, leggermente più economica, o per la console standard. E se cerchi un ulteriore risparmio prova a dare un'occhiata alle offerte sull'usato che propone eBay!

Nintendo Switch Lite eBay: la più piccola ed economica

Se punti al risparmio e ti interessa principalmente il gioco in modalità portatile, la versione Lite è la scelta che fa per te. Questa graziosa console, infatti, supporta tutti i principali giochi compatibili con la modalità portatile ed ha uno schermo con risoluzione e processore Nvidia Tegra, uguali alla versione standard.

Quali sono, invece, le differenze? Oltre ad una dimensione e peso più compatti e alle colorazioni (è disponibile nelle tonalità: blu, corallo, giallo, grigio, turchese), la principale differenza della versione Lite è proprio nella modalità di gioco.

Essendo pensata per la mobilità, infatti, non può essere collegata alla televisione. Per quanto riguarda, invece, il gioco in multiplayer, è possibile comunque collegare tra loro fino ad otto dispositivi o giocare insieme in linea iscrivendosi a Nintendo Switch Online.

Se tutte queste caratteristiche fanno al caso tuo, non ti resta che dare un'occhiata alle offerte disponibili su eBay!

Nintendo Switch usata eBay: ecco come risparmiare

La Lite non è quello che cerchi? Con eBay potrai sempre puntare alla versione standard senza abbandonare l'idea del risparmio. Sono tantissime, infatti, le inserzioni sull'usato dedicate alla famosa console Nintendo.

Per trovarle potrai inserire nella barra le parole di ricerca Nintendo Switch Usata oppure cercare la versione standard e impostare in seguito, tra i filtri, quello relativo all'Usato. Ti appariranno così tutti gli articoli di seconda mano offerti da venditori privati o professionali. Un consiglio è quello di filtrare anche la provenienza scegliendo solo prodotti venduti in Italia o in Europa, in modo da evitare i dazi doganali e la dilatazione dei tempi di consegna.

Nelle offerte sull'usato, inoltre, troverai anche accessori come custodie, caricatori, memorie espansive, vetri di protezione e tantissimi giochi.

Cosa aspetti? Trova ora la tua nuova console e inizia subito a giocare.