Nintendo Switch è la terza console più venduta di tutti i tempi

Con 122,55 milioni di unità, Nintendo Switch (in tutte le sue versioni) è diventata la terza console più venduta di sempre, superando Game Boy e PlayStation 4. Quest'ultime sono molto vicine tra loro, con 118,69 milioni di unità per la prima e 117,2 milioni per la seconda.

Ormai sul mercato da circa sei anni, Nintendo Switch è dietro solamente al Nintendo DS (154,02 milioni) e alla PlayStation 2 (155 milioni). Non è dato sapere al momento se l'ibrida di Nintendo riuscirà ad avvicinarsi alle due storiche console, in quanto se da una parte la casa nipponica conferma che i problemi di produzione e distribuzione dei mesi passati sono stati in gran parte risolti alla fine dello scorso anno, prevede un rallentamento delle vendite che potrebbe frenare la corsa di Switch.

Nintendo ha tagliato le stime di vendita per Switch e i giochi correlati. Secondo la società nipponica, nell'anno fiscale che terminerà a fine marzo, le vendite di Switch si fermeranno a 18 milioni sui 19 milioni inizialmente previsti. Nintendo si aspetta anche vendite di giochi per 205 milioni, in calo rispetto ai 210 milioni stimati.





Nintendo ha spiegato che all'origine del taglio delle aspettative c'è un rallentamento delle vendite di Switch registrato durante le festività natalizie, con vendite combinate pari a 8,22 milioni.

Quanto ai giochi, Pokémon Scarlatto e Violetto hanno venduto 20,61 milioni di unità dal lancio, posizionandosi come il titolo che ha avuto l'abbrivio migliore di sempre. Splatoon 3 ha raggiunto 10,13 milioni di unità vendute, Kirby and the Forgotten Land ha venduto 3,4 milioni di unità e Nintendo Switch Sports ha registrato 8,61 milioni di unità vendute.

Nei primi nove mesi dell'anno fiscale le vendite nette di Nintendo sono scese del 2% su base annua a 9,4 miliardi di dollari, mentre l'utile legato a mobile e proprietà intellettuali è calato del 2,3% a 295 milioni di dollari. Nintendo ha aggiunto che "le vendite di software first party continuano a essere sui livelli più alti visti dal lancio di Nintendo Switch" e le entrate di Nintendo Switch Online sono aumentate, contribuendo a spingere le entrate digitali fino a 2,3 miliardi di dollari, un aumento del 21,5% su base annua.