Nintendo Switch e Joy-Con con drift: in Europa devono essere riparati gratuitamente

Dopo una denuncia del 2021 da parte del BEUC (Bureau Europeen des Unions de Consommateurs) per obsolescenza prematura, Nintendo si è impegnata a riparare gratuitamente (e per sempre) i controller Joy-Con affetti del drift in tutta Europa.

Il drift è un fenomeno che si verifica quando le levette analogiche dei controller inviano falsi input alla console, anche quando non sono utilizzate dal giocatore. Un problema che è legato all'usura e che secondo Nintendo non troverà mai soluzione. Molti possessori di Nintendo Switch hanno lamentato il problema entro i primi due anni.

L'iniziativa ha visto impegnata anche l'Italia attraverso l'attività dell'associazione Consumatori Italiani per l'Europa, che vede l'associazione Codici tra i soci fondatori. "Il problema riscontrato e denunciato - spiega Davide Zanon, Segretario Generale di Cie - è il cosiddetto Joy Con Drift. Si tratta di un malfunzionamento del controller che rende in sostanza ingestibile il controllo dei personaggi dei giocatori".

"Dal 2021 sono arrivati quasi 25mila reclami da parte dei consumatori ed oggi commentiamo positivamente l'impegno dell'azienda a riparare gratuitamente i controller difettosi, indipendentemente dalla causa, che sia un difetto oppure l'usura, ed anche se la garanzia è scaduta, come ha annunciato la multinazionale giapponese".

"Un risultato incoraggiante, anche se questo non significa che la questione sia chiusa. Il prodotto, infatti, resta sul mercato e questo deve spingere i consumatori a fare attenzione, segnalando eventuali malfunzionamenti. Condividiamo ovviamente l'auspicio del BEUC che questa pratica, ovvero continuare a commercializzare prodotti con problemi di progettazione, possa essere presto vietata in Europa".

"Siamo di fronte ad una vittoria per i consumatori - afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici - e ci auguriamo che serva da monito non solo per Nintendo, ma anche per altre aziende affinché si intervenga per risolvere il problema dell'obsolescenza prematura, garantendo prodotti che durano nel tempo. Continueremo a vigilare per tutelare i consumatori, a tutti i livelli"

L'associazione Codici ha attivato i suoi Sportelli per raccogliere le segnalazioni dei consumatori interessati alla sostituzione del controller della Nintendo Switch in quanto difettoso per il "Joy-Con Drift". Per informazioni e assistenza è possibile telefonare al numero 065571996 o scrivere all'indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org.