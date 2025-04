Nintendo Switch 2: pre-ordini disponibili su Amazon al prezzo minimo garantito (ma disponibilità limitata)

Disponibilità a periodi: è quella che riscontriamo ora per quanto riguarda la nuova Nintendo Switch 2 su Amazon. Se siete interessati, vi conviene effettuare il pre-ordine fin quando è possibile, perché in pochi minuti la nuova console potrebbe smettere di essere prenotabile, vista l'elevatissima richiesta. Ad esempio, nel momento in cui scriviamo si può prenotare solo il bundle con Mario Kart World, ma non è detto che questo continui a essere possibile, così come è probabile che anche la console di base senza gioco torni a essere disponibile. In ogni caso la si acquista al prezzo minimo garantito , vendute e spedite da Amazon per le garanzie massime.

Nintendo Switch 2 introduce diverse novità hardware e software allo scopo di migliorare l’esperienza di gioco rispetto alla generazione precedente. Il supporto a 4K e HDR in modalità docked permette di apprezzare titoli come Metroid Prime 4 con una qualità visiva superiore, offrendo due modalità di rendering: 4K a 30 fps o Full HD a 60 fps. Lo schermo della console supporta fino a 120 fps nei giochi compatibili, mentre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom girerà a 60 fps e offrirà un secondo schermo su smartphone per la mappa. Tra le novità spicca GameChat, una funzione che permette la comunicazione vocale e la condivisione dello schermo con gli amici, richiedendo un abbonamento a Nintendo Switch Online.

Sul piano hardware, i Joy-Con 2 adottano un sistema magnetico di aggancio e rilascio, mentre la console dispone di uno stand più stabile con una ventola di raffreddamento migliorata. Lo schermo Full HD HDR passa a 7,9 pollici senza aumentare lo spessore della console, mentre lo spazio di archiviazione è di 256 GB. La line-up di lancio include Mario Kart World, mentre successivamente arriveranno un nuovo titolo su James Bond, oltre ai porting di Elden Ring, Cyberpunk 2077 e Hogwarts Legacy, con i Joy-Con che potranno replicare il controllo di un mouse. Alcuni giochi aggiornati richiederanno un pagamento extra per l'upgrade, segnando così una nuova fase per il gaming su console portatile e da salotto.