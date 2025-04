Nintendo Switch 2: i nuovi Joy-Con non avranno levette Hall Effect

No, le levette dei Joy-Con 2 non saranno Hall Effect e il SVP per la progettazione di Nintendo of America non ha chiarito quale tecnologia utilizzano. Tuttavia, stando alle sue parole, i controller sono stati completamente riprogettati

Tra le maggiori criticità dell'originale Nintendo Switch vi era indubbiamente il drifting delle levette dei Joy-Con, ovvero il movimento involontario dei joystick. Nonostante questo, i nuovi controller di Nintendo Switch 2 non utilizzeranno levette antidrift a effetto Hall.

Nintendo Life ha avuto modo di porre qualche domanda a Nate Bihldorff, SVP of Product Developement & Publishing presso Nintendo of America. Il responsabile ha confermato che, come appariva dalla presentazione, i controller sono stati completamente riprogettati.

"Beh, i controller Joy-Con 2 sono stati ridisegnati da zero. Non sono Hall Effect, ma restituiscono un'ottima sensazione" ha risposto Bihldorff, sviando immediatamente sul controller Pro. Successivamente, gli è stato chiesto un approfondimento proprio sulle levette, sottolineando quanto i controller di Switch, così come quelli di PlayStation 5 ad esempio, soffrano del fastidioso drifting.

"Sul serio, ogni volta che lanciamo un nuovo hardware, che si tratti di una piattaforma o di un accessorio, lo progettiamo da zero in modo da offrire la migliore esperienza possibile ai nostri consumatori, che si tratti di un feedback immediato durante il gameplay, di come interagisce con il gioco o della durata".

Insomma, non è chiaro quale tecnologia abbia utilizzato Nintendo per i nuovi controller di Switch 2. Potrebbe essere una tecnologia alternativa all'Hall Effect che risolve definitivamente il drifting, stando alle parole di Bihldorff, oppure Nintendo potrebbe aver optato nuovamente per i tradizionali e più economici potenziometri. Difficile dirlo, per cui non resta che sperare in ulteriori chiarimenti di Nintendo, altrimenti solo il tempo potrà dirlo.