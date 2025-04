Nintendo Switch 2: ai giapponesi costa quasi la metà, ecco perché

Switch 2 ha sicuramente un prezzo alto. Tuttavia, fa storcere ancora di più il naso il fatto che in Giappone costerà oltre 160 euro in meno

Sono trascorse meno di 24 ore dalla presentazione ufficiale di Nintendo Switch 2 e uno degli aspetti più discussi tra gli appassionati è senza dubbio il prezzo, ben più alto rispetto alla generazione precedente. A gettare benzina sul fuoco, però, è il prezzo giapponese, quasi dimezzato rispetto a quello imposto per Europa e Stati Uniti.

In particolare, in Giappone verranno proposte due varianti della console: una internazionale con supporto multilingua e una "region locked" con OS esclusivamente in giapponese e con supporto ai soli account dei residenti nel paese del Sol Levante. Quest'ultima ha un prezzo di 49.980 yen, l'equivalente di circa 307 euro, molto meno dei 469,99 euro proposti in Italia.

È importante sottolineare che questa variante non presenta alcuna differenza sul piano hardware rispetto a quella che arriverà da noi. Le specifiche sono perfettamente identiche così come i giochi supportati, la diversità risiede esclusivamente nel software.

La variante con supporto multilingua, invece, costerà 69.980 yen, circa 429 euro, ovvero solo 40 euro in meno rispetto al prezzo nostrano. Non è certo una novità, anche l'attuale Nintendo Switch ha un costo nettamente inferiore in Giappone: circa 200 euro e senza alcun blocco regionale.

Tuttavia, riferendosi alla versione multilingua il Dott. Serkan Toto, CEO della società di ricerca Kantan Games, ha spiegato a VGC: "La stragrande maggioranza degli utenti giapponesi non è interessata al supporto multilingua, quindi il prezzo di questo hardware è del tutto irrilevante".

In termini percentuali, la differenza rimane pressoché invariata: gli acquirenti giapponesi potranno risparmiare fino al 35% circa rispetto al prezzo occidentale. Tuttavia, con una differenza di oltre 160 euro, viene da chiedersi quale sia il vero valore della console.

Naturalmente, il valore di mercato lo stabiliranno gli utenti: sarà la domanda a determinare se il prezzo suggerito da Nintendo sia troppo alto o accettabile. Sta di fatto, però, che il Giappone rappresenta il mercato di riferimento per Nintendo che ha scelto di adottare una strategia più conservativa rispetto al passato.