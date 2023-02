Nintendo non licenzia, anzi: aumenterà i salari dei dipendenti del 10%

Nonostante una trimestrale non proprio entusiasmante che ha visto le vendite di Switch calare del 23% rispetto all'anno precedente, Nintendo ha annunciato un aumento dei salari per i suoi dipendenti. Una scelta per certi versi controcorrente in un momento di grandi licenziamenti nel mondo delle Big Tech statunitense e che scaturisce da richiesta del primo ministro Fumio Kishida impegnato a combattere l'incalzante inflazione.

Anche l'economia giapponese, infatti, sta attraversando un periodo difficile fatto di salari stabili ormai da anni, ma con un'inflazione che avanza costantemente dopo un periodo di deflazione, ovvero una diminuzione generalizzata dei prezzi, che genera un aumento del potere d'acquisto della moneta.

Sono questi i motivi per cui molte società del Sol Levante hanno iniziato ad adeguare la retribuzione dei propri dipendenti. Nel caso di Nintendo, questa maggiorazione arriva a fronte di previsioni non troppo ottimistiche: nell'anno fiscale che terminerà a fine marzo, le vendite di Switch si fermeranno a 18 milioni sui 19 milioni inizialmente preventivati. Nintendo si aspetta anche vendite di giochi per 205 milioni, in calo rispetto ai 210 milioni stimati.

"È importante per la nostra crescita a lungo termine garantire la nostra forza lavoro" ha dichiarato Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo durante un briefing sugli utili. In effetti, l'aumento dei salari garantisce maggiore solidità all'assetto societario scongiurando un'emorragia di dipendenti in caso di offerte di lavoro più interessanti. Inoltre, una retribuzione maggiore attira nuovi talenti. Aspetti fondamentali in un settore che si fonda sulla creatività.

Per quanto riguarda i prezzi dei suoi prodotti, per ora Nintendo non prevede di applicare alcun aumento, ma non li esclude a priori. Furukawa, infatti, ha sottolineato che un aumento dei costi di software e console potrebbe arrivare nel caso in cui la situazione lo richiedesse.