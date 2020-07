Nintendo NES (anche con la TV) fatto di LEGO! Non è uno scherzo eccolo ufficiale! Prezzo 229

Il Nintendo Entertainment System (NES) lo conosciamo perchè è stata una delle console di gioco di Nintendo con maggiore successo. È da molti considerato il sistema che ha risollevato l'industria dei videogiochi dopo la del 1983 e soprattutto grazie al successo di titoli come Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Metroid e Castlevania, di livello qualitativo superiore a quello dei giochi di quel tempo. La console ha inoltre introdotto un modello lavorativo oggi adottato da tutti, ovvero quello di concedere a terze parti le licenze per lo sviluppo dei software.

Considerata dunque l'importanza di tutto questo ecco che Nintendo e LEGO hanno deciso di riproporre la console ma in una versione decisamente speciale ossia costruita completamente con i mattoncini LEGO. Sì, che ci crediate o no le due aziende venderanno dal prossimo 1° Agosto un'edizione speciale della console NES che vedrà non solo la console ma anche la TV sempre costruita con i mattoncini della LEGO.

LEGO e Nintendo: ecco la NES fatta di mattoncini

Il nuovo kit è il frutto della partnership tra LEGO Group e Nintendo e permetterà di avere un modellino del NES da costruire con i mattoncini, ricco di dettagli realistici, come il televisore stile anni '80 incluso nel set. In questo modo, i gamer e i fan di LEGO più nostalgici non potranno fare altro che rivivere i loro più bei ricordi di infanzia in compagnia di Super Mario Bros.

Il kit è un vero e proprio viaggio indietro nel tempo che permetterà di costruire con i mattoncini LEGO una versione funzionante di una delle console più amate di tutti i tempi. Il nuovo NES Building Kit comprenderà un controller con cavo e spina di collegamento e un’apertura per le cassette con funzione di bloccaggio. La console sarà completata da una TV vintage da costruire, con l’immagine di Mario piatta e a 8 bit sullo schermo a scorrimento. Oltretutto i fan potranno scansionare un action brick incluso nel kit con il personaggio LEGO Mario che si trova nel set Avventure di Mario - Starter Pack, che reagirà ai nemici, agli ostacoli e ai potenziamenti sullo schermo, proprio come avrebbe fatto nell’iconico gioco Super Mario Bros.



Clicca per ingrandire

"Super Mario è una figura molto amata nel mondo dei videogiochi da oltre trent'anni", ha dichiarato Maarten Simons, Creative Lead di LEGO Nintendo Entertainment System™ - LEGO Group. "Molti adulti ricordano ancora con affetto la prima volta che hanno visto Mario saltare sul piccolo schermo, anche se la grafica era molto più semplice di quanto lo sia oggi. Con LEGO Nintendo Entertainment System™, vogliamo che si lascino trasportare da quei ricordi, ricostruendo una delle console più amate di tutti i tempi, rivedere il Super Mario™ della loro infanzia e persino condividere l'esperienza di gioco degli anni '80 con i propri figli".



Clicca per ingrandire

Quello che di unico avrà il set è di poter interagire con gli altri set di Super Mario. LEGO e Nintendo hanno annunciato la partnership all'inizio di quest'anno, realizzando una serie di set interattivi con Super Mario capaci di realizzare un ricco ambienete di set di divertimento. In questo caso Super Mario è in grado di reagire al movimento, al colore e ai diversi mattoncini azione. Dopo lo Starter Pack, sono stati presentati i Power-Up Packs a maggio e la serie di Pack di Espansione e di Pack Personaggi collezionabili a giugno. Tutti i set sono pensati per dare vita al mondo di LEGO Super Mario, in modo che i giocatori diano libero sfogo alla loro creatività, costruendo esattamente i livelli di gioco e le sfide nei quali vogliono vedere cimentarsi Mario e i suoi amici.



Clicca per ingrandire

LEGO NES Building Kit: prezzo e disponibilità

Il set da collezione NES Building Kit sarà disponibile in esclusiva presso i negozi LEGO Retail Store e sul sito LEGO.com a partire dal 1° agosto 2020 al prezzo consigliato di 229,99 euro. Dal 2021 sarà disponibile anche presso altri rivenditori leader in tutto il mondo. Ricordiamo come il 1° agosto sarà lanciata anche l'intera linea di prodotti LEGO Super Mario, che sarà disponibile presso i LEGO Retail Store, sul sito LEGO.com e presso i principali rivenditori di tutto il mondo.



Clicca per ingrandire