Nintendo ha annunciato la base per la ricarica dei Joy-Con della Switch attuale

A distanza di 7 anni dal lancio sul mercato della prima versione di Nintendo Switch, la casa di Kyoto ha annunciato una base per la ricarica dei controller Joy-Con. Ha il nome ufficiale di Joy-Con Charging Stand (Two-Way) e arriverà sul mercato il prossimo 17 ottobre (ma non ne è stato ancora rivelato il prezzo), come si apprende da un post su X.

Charge your #NintendoSwitch Joy-Con controllers and Nintendo Entertainment System controllers with the Joy-Con Charging Stand (Two-Way) accessory, available October 17th. pic.twitter.com/qv6k8GAm6e — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) July 18, 2024

La base per la ricarica può essere utile per ricaricare una coppia di Joy-Con aggiuntiva mentre i primi due sono inseriti nella console. Questa necessità può palesarsi, ad esempio, quando si gioca in multiplayer in quattro. Inoltre, può anche essere utilizzata per caricare controller speciali come quelli a tema NES, come si può vedere anche nelle immagini a corredo del post su X.

Un annuncio che appare comunque fuori tempo rispetto a quanto è passato dal lancio originale della console e, soprattutto, quando tutte le attenzioni sono focalizzate su Nintendo Switch 2 (nome non ufficiale che utilizziamo momentaneamente per convenzione). Secondo i rumor, il debutto della nuova console ibrida di Nintendo potrebbe essere fissato nella parte iniziale del 2025.

I Joy-Con di Nintendo sono i controller modulari progettati per la console Nintendo Switch. Essi rappresentano un approccio innovativo ai tradizionali controller di gioco con ogni set che comprende due unità separate, uno per la mano sinistra (Joy-Con L) e uno per la mano destra (Joy-Con R). Entrambi possono essere utilizzati insieme come un unico controller o separatamente per il multiplayer.