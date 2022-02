Nintendo ha acquisito SRD, una software house che ha lavorato su Animal Crossing, Donkey Kong, Mario e Zelda

Forse le acquisizioni di Microsoft e di Sony (rispettivamente Activision Blizzard e Bungie) hanno fatto discutere di più, ma anche Nintendo si muove per migliorare la propria capacità di sviluppo di videogiochi. Secondo un documento ufficiale, la casa di Kyoto ha fatto sua SRD Co. Ltd. Per effetto dell'accordo, la software house diventerà una sussidiaria sotto il controllo diretto di Nintendo a partire dall'1 aprile.

Nintendo sempre più forte con lo sviluppo interno

Potrebbe sembrare un nome nuovo ai più, ma SRD ha lavorato a stretto contatto con Nintendo negli ultimi 40 anni. Con 140 dipendenti all'attivo ha infatti un contratto di collaborazione con la casa di Kyoto dal 1982 e ha lavorato su franchise cruciali come Animal Crossing, Donkey Kong, Mario, Zelda e, più recentemente, Wii Fit. Il primo lavoro di SRD per Nintendo, invece, è stata la versione NES di Donkey Kong uscita nel 1983.

A dicembre, Nintendo ha annunciato l'intenzione di aggiungere un nuovo edificio al suo Kyoto Research Center con l'obiettivo di creare più giochi internamente. L'acquisizione di SRD sembra un ulteriore tassello in questo progetto. "L'acquisizione servirà a rafforzare SRD e garantire la disponibilità di risorse di sviluppo software per Nintendo, oltre a migliorare l'efficienza di sviluppo all'interno del gruppo", ha affermato Nintendo.

Quindi, se con le loro acquisizioni Microsoft e Sony stanno puntando sui team di sviluppo di terze parti, Nintendo sta lavorando per rafforzarsi sempre di più internamente.