Nintendo ha acquisito Next Level Games, lo studio di Luigi's Mansion 3

È stata annunciata una nuova acquisizione e no, non si tratta di Microsoft. Nintendo ha firmato un accordo con Next Level Games, studio di sviluppo che ha già collaborato in passato con l'azienda nipponica, dando vita a giochi come Super Mario Strikers (2005) e Luigi's Mansion 3 (2019). L'operazione verrà conclusa il prossimo 1 marzo.

Next Level Games: da Super Mario Strikers a Luigi's Mansion

Fondata nel 2002, Next Level Games è una software house con sede a Vancouver. Da sempre lo studio è specializzato nello sviluppo di giochi per console: tra le collaborazioni più note troviamo quelle con l'ormai defunta Midway Games, Activision e SEGA. È stata però Nintendo ad aver intrattenuto il rapporto più longevo con la società canadese.

La recente acquisizione di NLG da parte del colosso di Kyoto arriva senza troppe sorprese: è grazie al talentuoso team di Vancouver che Nintendo ha potuto lanciare Luigi's Mansion 3, una delle esclusive Switch più apprezzate dagli utenti della console ibrida.

Prima ancora di Luigi's Mansion - il che include anche Dark Moon, uscito nel 2013 su 3DS - Next Level Games aveva già collaborato con la Grande N per realizzare Super Mario Strikers, un avvincente simulatore calcistico che vede protagonisti Mario e compagni. Con l'ultima mossa di Nintendo, nulla vieterebbe a NLG di tirar fuori un nuovo capitolo del titolo sportivo.

L'annuncio è arrivato poche ore fa tramite un comunicato ufficiale di Nintendo, in cui la compagnia spiega che acquisirà il 100% delle azioni di Next Level Games Inc., rendendola così una sua sussidiaria. "Il completamento dell'acquisizione servirà a garantire la disponibilità delle risorse di sviluppo di NLG per Nintendo [...] così come faciliterà un miglioramento nella velocità e nella qualità dello sviluppo", si legge nel documento in questione.

Vedremo quali progetti saranno affidati al team canadese: potrebbero tornare al lavoro su una delle IP appena menzionate, o aiutare Nintendo a ultimate lo sviluppo del sempre più atteso Metroid Prime 4 - ricordiamo, del resto, che Next Level Games aveva sviluppato Federation Force, spin-off della serie fantascientifica rilasciato in esclusiva su Nintendo 3DS.