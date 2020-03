Nintendo Direct Mini: BioShock, Borderlands e tanti altri titoli in arrivo su Switch

Nintendo sorprende i fan con una livestream pomeridiana per annunciare le prossime novità per Switch. La breve presentazione di oggi ci ha permesso di dare uno sguardo ravvicinato ad alcuni dei titoli più attesi dai giocatori, come Xenoblade Chronicles: Definitive Edition e Bravely Default II, due esclusive che faranno la felicità degli amanti dei jRPG.

Ghiotte novità anche sul fronte delle produzioni occidentali: grazie a una speciale collaborazione tra la Grande N e 2K Games: le serie BioShock, Borderlands e XCOM approderanno su Nintendo Switch nel corso di questa primavera. La stagione estiva vedrà invece il ritorno del mai troppo lodato Burnout Paradise, che sarà disponibile su Switch con una versione remastered.

Procediamo con ordine e scopriamo tutti gli annunci dell'ultimo Nintendo Direct Mini.

Nintendo Switch: Xenoblade Chronicles e le novità del catalogo primaverile



La livestream odierna è stata inaugurata da un nuovo trailer per Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, riedizione del capitolo originale della serie ruolistica. Torneremo a vestire i panni di Shulk e (ri)vivremo l'acclamata storia scoperta per la prima volta su Nintendo Wii nel 2010.

Tra le novità della Definitive Edition troviamo una veste grafica rinnovata, una maggiore fluidità di gioco e un'interfaccia più leggibile. L'operazione remastered ha coinvolto anche alcune tracce della colonna sonora, remixate per sorprendere anche i veterani del titolo originale. A tal proposito, la campagna della Definitive Edition di Xenoblade Chronicles conterrà scene inedite, in particolare per quanto concerne l'epilogo.

Dal Nintendo Direct Mini scopriamo che Xenoblade Chronicles: Definitive Edition sarà disponibile su Switch a partire dal prossimo 29 maggio. Al day one verrà inoltre lanciata una Collector's Edition, che comprenderà un artbook da 250 pagine, una custodia SteelBook, un disco in vinile della soundtrack e un poster.

Altro grande annuncio dell'ultimo Direct riguarda le produzioni targate 2K Games. Il publisher statunitense porterà su Nintendo Switch le sue produzioni più amate delle ultime due generazioni, attraverso tre intriganti pacchetti: la XCOM 2 Collection, la Borderlands Legendary Collection e la BioShock: The Collection.

XCOM 2 Collection includerà XCOM 2, sviluppato da Firaxis Games e pubblicato nel 2016, affiancato da quattro DLC e dall'espansione War of the Chosen. Lo sparatutto di Gearbox debutterà sulla console Nintendo con i primi due capitoli della serie Borderlands e con Borderlands: The Pre-Sequel. Presente anche l'imperdibile trilogia di BioShock, con BioShock 1, 2 e Infinite. Anche questi arriveranno su Switch il 29 maggio 2020.

Seguono svariati annunci riguardanti alcuni dei titoli già presenti nel catalogo del Nintendo eShop. Tra questi, Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order accoglie oggi il terzo pack del relativo Pass di espansione, intitolato Fantastic Four: Shadow of Doom, mentre Ring Fit Adventure si aggiorna con un'inedita modalità di gioco chiamata Ritmo fitness, trasformandosi in un vero rhythm game che allenerà i giocatori sulle note della soundtrack di Ring Fit - con alcune tracce aggiuntive tratte dai più popolari titoli Nintendo, tra cui Super Mario Odyssey.

Il nuovo Animal Crossing: New Horizons riceve invece il primo aggiornamento, che prepara i giocatori all'imminente evento di Pasqua che si terrà dal 1 al 12 aprile. Nello stesso mese ci sarà un secondo evento, quello dedicato alla Giornata della Terra. Riflettori puntati anche su Pokémon Spada e Scudo: l'ultimo trailer mette in mostra i contenuti della parte 1 del Pass di espansione, quello che ci porterà a scoprire l'Isola dell'armatura.

Parte dei giochi presentati durante l'ultimo Nintendo Direct è disponibile da questa giornata . Tra i titoli in arrivo oggi su Nintendo eShop troviamo Good Job!, esilarante puzzle game ambientato all'interno di un ufficio, Shinsekai: Into the Depths, gioco d'esplorazione che ci catapulterà negli abissi dell'oceano, e Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, ispirato alla celebre saga fantascientifica. Switch dà inoltre il benvenuto a Panzer Dragoon: Remake, nuova edizione dell'intramontabile classico del Team Andromeda, pubblicato su SEGA Saturn nel 1995.

Nintendo Switch: Bravely Default II e i giochi in arrivo nel 2020

La seconda parte del Nintendo Direct Mini si apre con Bravely Default II, sequel che ha incantato migliaia di giocatori su 3DS. Il secondo capitolo arriverà su Switch con quattro nuovi Eroi della Luce, guidati dia Cristalli elementali per prendere parte a un'inedita avventura. Anche in questo caso scopriremo un coinvolgente sistema di combattimento a turni che esalterà la strategia di ciascun giocatore, attraverso meccaniche tanto originali quanto impegnative.

Non abbiamo ancora una data di lancio, ma la casa di Kyoto ha appena rilasciato una demo gratuita del gioco, già disponibile al download gratuito sul Nintendo eShop.

Tra i protagonisti dell'evento odierno c'era anche Super Smash Bros. Ultimate, che presto riceverà il primo personaggio del Fighter Pass Vol. 2: il nuovo membro del roster proviene dal picchiaduro ARMS e verrà svelato, e reso disponibile, il prossimo giugno.

Una carrellata di trailer ci presenta infine tutti i giochi che verranno presto lanciati su Switch. 51 Worldwide Games, in uscita il 5 giugno, è una vasta raccolta di giochi tradizionali - come Dama, Backgammon e Texas Hold'Em - mentre Fuser (autunno 2020) è il nuovo rhythm game di Harmonix, creatori di Rock Band. Tra le novità troviamo anche il GdR King's Bounty II (2020), il free-to-play Ninjala (27 maggio 2020) e Star Wars Episode 1: Racer (2020).

Due grandi nomi provenienti dalla penultima generazione di console presenziano nella line-up Switch presentata poche ore fa.

Catherine: Full Body è il remake della particolare avventura a rompicapi di Atlus, disponibile su Nintendo Switch dal 7 luglio 2020. Burnout Paradise Remastered è invece il glorioso ritorno di uno dei racing game più amati degli ultimi anni: arriverà sulla console ibrida portando con sé un comparto grafico ottimizzato con 60 frame al secondo e otto pacchetti di contenuti aggiuntivi, inclusa l'espansione Big Surf Island. La Remastered arriverà nel corso del 2020.