Il gameplay principale di Big Brain Academy: Sfida tra menti consiste in una serie di vari rompicapo suddivisi in cinque categorie: Intuito, Memoria, Analisi, Algebra e Percezione. Previsto per Nintendo Switch il prossimo 3 dicembre, Big Brain Academy: Sfida tra menti è un nuovo gioco appena annunciato da Nintendo e permetterà di giocare da soli, competere con un massimo di altri tre giocatori a livello locale oppure online.

Big Brain Academy Sfida tra menti: un nuovo gioco per Nintendo Switch

Con il Prof. Bilancini sempre disponibile a offrire suggerimenti e la possibilità per ogni giocatore di impostare il proprio grado di difficoltà, persone di tutte le età e livelli di abilità possono competere l'uno contro l'altro per testare la memoria, la capacità di analisi, la percezione e altro ancora.

Oltre a divertirsi in multiplayer, Big Brain Academy: Sfida tra menti include anche opzioni per giocatore singolo in modalità Individuale, perfette per esercizi quotidiani che aiutano a perfezionare e migliorare il Punteggio Cervellone. Queste attività sono un modo divertente per iniziare bene la giornata o per rilassarsi la sera, sfruttando la natura portatile di Nintendo Switch.

Ecco le modalità di gioco previste: