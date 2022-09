Ninja, il popolare streamer non è più solo su Twitch: vuole arrivare ovunque

Ninja, uno degli streamer più popolari, ha deciso slegarsi dal contratto in esclusiva siglato nel 2020 con Twitch per lanciarsi nello streaming su tutte le principali piattaforme. Tyler Blevins, questo il nome del popolare streamer, ha preso questa decisione dopo una settimana di stop che aveva disorientato i fan e creato molto dibattito nella community.

Nelle scorse ore è però tornato con un video in cui ha spiegato che non siglerà più esclusive, ma sarà presente simultaneamente su Twitch, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter e Facebook. Scherzando (forse) non ha escluso un suo approdo anche su OnlyFans.

Took a little time off, but now I’m back…and I’ll be live EVERYWHERE tomorrow at 12CST pic.twitter.com/k2nt1BVUuN — Ninja (@Ninja) September 8, 2022

"Quando firmi un contratto di esclusività, di solito è accompagnato da un grosso assegno. Sono soldi garantiti, garantisce sostenibilità, è comodo. Ma in questo momento sono da solo", ha detto durante il suo primo streaming multipiattaforma. "Tecnicamente, società come Twitch, YouTube e Facebook, non vogliono che le persone trasmettano in streaming su un'altra piattaforma, non vogliono perdere spettatori per un'altra piattaforma. In un mondo perfetto, tutte e tre le aziende ti vogliono in esclusiva lì".

Convinto di poter catalizzare una maggiore audience, e probabilmente anche ricavi, Ninja ha quindi deciso di non legarsi a nessuno. Vedremo se la mossa pagherà. Intanto, durante la sua prima trasmissione, Ninja è riuscito a gestire i commenti su quattro piattaforme - Twitch, Youtube, TikTok e Facebook - in modo egregio, servendosi di un chatbot chiamato Restream.