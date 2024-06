Niente Call of Duty per la Nazionale? Activision fa un regalo al CT Spalletti

Qualche mese fa, Spalletti aveva parlato dell'abitudine dei suoi giocatori a giocare fino a tarda notte a Call of Duty. Activision ha colto la palla al balzo per regalare al CT della Nazionale una valigetta POGA a tema Call of Duty.

Come riportavano diverse testate, lo scorso febbraio Luciano Spalletti faceva delle curiose dichiarazioni in merito al comportamento dei suoi giocatori. Stando al commissario tecnico della Nazionale, alcuni atleti giocavano alla PlayStation "fino alle 4 di mattina", in particolare con giochi come Call of Duty: "Si viene in Nazionale per vincere l'Europeo non per vincere a COD".

Avendo nominato l'iconico sparatutto nello specifico, la divisione marketing di Activision ha colto l'occasione per fare un regalo speciale al CT della Nazionale.

Un case POGA a tema COD Warzone per Spalletti

"Missione Coverciano: abbiamo fatto una consegna speciale... al nostro Commissario Tecnico". Così Activision comunica la sua ultima operazione di marketing dedicata a Call of Duty. "Servirà la massima concentrazione sul campo e vogliamo evitare che i calciatori facciano le ore piccole giocando a COD. Sarà il Mister ad avere il pieno controllo sulla postazione gaming".

La didascalia accompagna un video in cui compare la valigetta POGA che verrà consegnata a Spalletti in persona. Ricordiamo che 'POGA' è il brand dei popolari gaming case che consentono di giocare in portabilità grazie a un dispositivo che integra sia una console di ultima o penultima generazione sia un monitor ad alta definizione. Alcuni modelli offrono funzionalità avanzate, come schermi 4K con HDMI 2.1 e HDR 400 e persino soundbar integrate.

In ogni caso, poche ore fa l'allenatore della Nazionale ha voluto ritrattare le dichiarazioni fatte lo scorso febbraio affermando di non aver mai proibito l'uso delle console. "[...] Ho detto che non si può stare svegli fino alle 3 o 4 del mattino, che è diverso".

A proposito di Call of Duty, questa settimana abbiamo visto in azione Black Ops 6, prossima iterazione del first-person shooter di Activision. Sviluppato da Treyarch con la collaborazione di Raven Software, che si è occupata dell'ambiziosa campagna narrativa, il sesto capitolo di Black Ops proporrà diverse novità lato gameplay, come il sistema Omnimovement, il quale permetterà ai giocatori di muoversi in modo più realistico e intuitivo sul campo di battaglia.

Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile dal 25 ottobre su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (tramite Battle.net, Microsoft Store e Steam).