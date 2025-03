Niantic, sviluppatore di Pokémon Go, cede il business gaming a un gruppo saudita

Scopely, società sostenuta da un fondo sovrano saudita, acquisirà il business gaming di Niantic per 3,5 miliardi di dollari. La società mediorientale mette così le mani su Pokémon Go, Pikmin Bloom e Monster Hunter Now.

Niantic Labs ha annunciato la vendita della sua divisione gaming alla società Scopely, di proprietà del fondo sovrano saudita, per una cifra di 3,5 miliardi di dollari. L'accordo include alcuni dei titoli di maggior successo di Niantic, tra cui Pokémon Go, Monster Hunter Now e Pikmin Bloom.

"I giochi Niantic sono sempre stati un ponte per connettere le persone e ispirare l'esplorazione, e sono fiducioso che continueranno a farlo come parte di Scopely", ha dichiarato John Hanke, CEO di Niantic. "Credo fermamente che questa partnership sia un'ottima soluzione per i nostri giocatori e il miglior modo per garantire il supporto e gli investimenti necessari affinché i nostri giochi durino per generazioni".

L'acquisizione è soggetta all'approvazione normativa e ad altre condizioni di chiusura. Se l'accordo verrà finalizzato, Scopely acquisirà anche le app sociali Campfire e Wayfarer, strumenti complementari per Pokémon Go. L'azienda saudita ha dichiarato che assorbirà "l'intero team di sviluppatori e i giochi leader" di Niantic. Tuttavia, Peridot e Ingress, insieme all'app di mappatura Wayfarer, resteranno sotto il controllo di Niantic Spatial.

Il successo di Pokémon Go è stato impressionante sin dal lancio nel 2016, con oltre 500 milioni di giocatori nel primo anno. Tuttavia, la pandemia del 2020 ha avuto un impatto significativo sulla popolarità del gioco, a causa delle restrizioni che hanno limitato la mobilità degli utenti. Negli ultimi anni, Niantic ha dovuto cancellare diversi progetti e licenziare almeno 310 dipendenti tra il 2022 e il 2023 per affrontare le difficoltà del mercato.

Questa acquisizione rappresenta un'ulteriore mossa strategica dell'Arabia Saudita per rafforzare la sua presenza nell'industria videoludica. Attraverso il Public Investment Fund (PIF), il governo saudita ha già acquisito quote in Nintendo, Activision Blizzard ed Electronic Arts. Nel 2021, il fondo ha creato Savvy Games Group, che nel 2023 ha acquistato lo sviluppatore di Monopoly Go!, Scopely, per 4,9 miliardi di dollari.

L'acquisizione di Niantic sembrerebbe essere il "megadeal" anticipato nel 2024 da Tim O'Brien, Chief Revenue Officer di Scopely, che aveva parlato di un'operazione su scala globale capace di generare almeno un miliardo di dollari di ricavi. Sebbene Niantic non abbia reso pubblici i suoi guadagni, Scopely ha dichiarato che la sua divisione gaming ha generato oltre un miliardo di dollari di entrate nell'ultimo anno, con Pokémon Go che ha fruttato circa 7,9 miliardi di dollari dal suo lancio.