Netflix lancia "Squid Game: Unleashed", il nuovo gioco mobile che precede la seconda stagione

Netflix si prepara a chiudere il 2024 con un dicembre ricco di novità per il suo catalogo gaming. Il titolo di punta sarà senza dubbio Squid Game: Unleashed, in uscita il 17 dicembre, nove giorni prima del debutto della seconda stagione della popolare serie TV.

Il gioco, descritto come un party royale multiplayer, si concentra in sfide mortali ispirate alla serie, insieme a nuovi giochi basati su "classiche attività dell'infanzia", come visti nella fiction. Gli utenti possono già pre-registrarsi per ottenere ricompense esclusive al lancio.

Ma non è tutto qui. Inoltre, il 5 dicembre arriverà sulla piattaforma il celebre Civilization VI, completo di tutti i pacchetti di espansione e i contenuti inclusi nella Platinum Edition. Poi, il 10 dicembre sarà invece il turno di Monument Valley 3, che introdurrà i giocatori a Noor, un'apprendista guardiana del faro impegnata in una missione per salvare la sua comunità da acque in costante crescita.

Il 3 dicembre si aggiungeranno al catalogo altri due titoli: L'Ultimatum: Choices e Netflix Stories: A Perfect Couple.

Tutti questi giochi saranno disponibili gratuitamente per gli abbonati Netflix, senza pubblicità o acquisti in-app.