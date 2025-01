Netflix e i giochi per famiglie: arrivano le serate interattive in salotto

Netflix amplia il suo impegno nel mondo del gaming annunciando nuove esperienze interattive per la TV, pensate per famiglie e amici. Tra giochi cooperativi basati su cloud e titoli ispirati a serie di successo, il colosso dello streaming punta a creare un legame più profondo tra intrattenimento e partecipazione attiva

Netflix accelera sul fronte del gaming con nuovi modi per integrare giochi interattivi nella quotidianità delle famiglie. Dopo il successo dei suoi giochi mobile, che spaziano da titoli ispirati a serie originali come Squid Game Unleashed fino a partnership con grandi nomi come Grand Theft Auto, l’azienda si prepara a lanciare una nuova categoria di esperienze.

Netflix pensa a una nuova serie di giochi cooperativi, progettati per essere giocati direttamente sul televisore e alimentati da tecnologie cloud. Un’evoluzione che promette di trasformare le serate in famiglia in momenti di intrattenimento condiviso, in stile “gioco da tavolo 2.0”. Secondo Greg Peters, co-CEO di Netflix, l’obiettivo è quello di offrire un’esperienza coinvolgente che unisca i partecipanti intorno al contenuto, richiamando l’atmosfera dei quiz show televisivi ma con un approccio più dinamico e moderno.

I nuovi giochi saranno inclusi nell’abbonamento Netflix, senza pubblicità o acquisti in-app. Una mossa che ribadisce l’intento di valorizzare il servizio e di offrire agli utenti contenuti diversificati che arricchiscono la piattaforma senza costi aggiuntivi.

Non è un caso che Netflix stia spingendo sulla sinergia tra il suo vasto catalogo di serie e film e il mondo dei giochi. L’azienda ha già dimostrato la validità di questa formula con titoli che hanno registrato milioni di download, come Selling Sunset e lo stesso Squid Game Unleashed. In particolare, quest’ultimo sta rapidamente diventando uno dei giochi più popolari del servizio.

Sul fronte tecnologico, Netflix ha già sperimentato modalità di gioco innovative, come l’uso dello smartphone come controller. Questa funzione è stata introdotta nel 2023 con titoli come Oxenfree. Inoltre, Netflix guarda anche al pubblico dei più piccoli, con titoli progettati per essere sicuri, privi di pubblicità e con un approccio educativo. Questo segmento, secondo l’azienda, rappresenta un’opportunità importante per fidelizzare le famiglie, un pubblico strategico per il servizio.

L'azienda ha dimostrato di saper trarre vantaggio dall’engagement che i giochi generano tra gli utenti. Sebbene attualmente rappresentino una parte modesta del budget complessivo per i contenuti, che nel 2025 si attesta a 18 miliardi di dollari, i giochi sono una leva strategica per rafforzare l’offerta della piattaforma.

Con un mercato globale del gaming che vale circa 140 miliardi di dollari, Cina e Russia escluse, e in un contesto dove la pubblicità in-game è sempre più rilevante, Netflix sembra deciso a costruire un nuovo modello di intrattenimento. Tra contenuti narrativi, giochi cooperativi e esperienze interattive, il futuro della piattaforma sembra essere orientato sulla partecipazione e la condivisione delle esperienze.