Netflix conferma: Sonic avrà una nuova serie animata. Uscirà nel 2022

Pochi giorni fa vi parlavamo dell'ipotetica serie di Tomb Raider in produzione presso Netflix, almeno stando ai rumor. Oggi si torna a parlare del colosso dello streaming e del mondo dei videogiochi: sarà Sonic la prossima icona del gaming a ottenere uno show televisivo. In questo caso non parliamo di indiscrezioni, ma di un annuncio ufficiale appena diffuso dal produttore statunitense, pronto a trasmettere la nuova serie animata.

Sonic Prime uscirà nel 2022: l'annuncio ufficiale

Lo scorso dicembre, Netflix annunciava su Twitter l'arrivo di una serie animata dedicata al porcospino blu. Il tweet, pubblicato per errore, era stato rimosso pochi minuti dopo. Oggi abbiamo la conferma del nuovo show: "Sì, è vero! La leggendaria icona dei videogiochi di SEGA, Sonic the Hedgehog, sarà il protagonista di una nuova serie animata [...]".

S'intitolerà Sonic Prime e sarà disponibile in streaming dal 2022. La serie sarà prodotta dalla stessa SEGA in collaborazione con Wild Brain Studio, che si occuperà della distribuzione. Coinvolto anche il team di Man of Action Entertainment, studio che ha lavorato alla scrittura di show quali Big Hero 6 - La serie, Mega Man: Fully Charged e Bakugan Battle Planet.

Yes, it's true! SEGA’s legendary video game icon Sonic the Hedgehog will star in a new 3D animated series from @SEGA, @WildBrainStudio and @ManOfActionEnt premiering on Netflix in 2022. pic.twitter.com/ydJto8c8i8 — NX (@NXOnNetflix) February 1, 2021

Stando alle prime informazioni, la prima stagione di Sonic Prime sarà composta da 24 episodi. Potremmo aspettarci almeno una seconda stagione, come quella realizzata per il più recente Sonic Boom, show lanciato nel 2014 e conclusosi nel 2017 con ben 104 episodi.

La serie di Netflix non arriverà prima del 2022, eppure rientra nelle celebrazioni organizzate da SEGA per il 30esimo anniversario di Sonic the Hedgehog - lanciato in Giappone il 26 luglio 1991 per Mega Drive. Vedremo in che modo Sonic Prime renderà omaggio allo storico franchise e ai suoi protagonisti.