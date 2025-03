Netflix condivide la visione di Microsoft per la sua divisione gaming: 'Le console sono il passato'

Il nuovo presidente della divisione gaming di Netflix, Alain Tascan, ha descritto la sua visione sul futuro della società nel settore dei videogiochi. Party game e smartphone come controller sembrano essere la priorità della nuova direzione

In una recente intervista con The Game Business, il nuovo presidente della divisione gaming di Netflix, Alain Tascan, ha condiviso la sua visione sul futuro del gaming, quantomeno nel caso del colosso dello streaming. Secondo Tascan, le console rappresentano un modello "vecchio", limitato da troppe barriere che impediscono alle famiglie di divertirsi.

Tascan è un veterano dell'industria videoludica: 30 anni di esperienza nel settore che, prima di Netflix, lo hanno visto rivestire il ruolo di vicepresidente allo sviluppo dei giochi presso Epic Games. Insomma, difficile dire se la sua visione si rivelerà efficace, ma senza dubbio è figlia di una profonda conoscenza del settore.

"Quando si parla di console, abbiamo iniziato a guardare a un futuro in cui la piattaforma è agnostica" ha spiegato Tascan. "Guardate la generazione più giovane. Tra gli otto e i dieci anni, sognano di possedere una PlayStation 6? Non ne sono sicuro. Vogliono interagire con qualsiasi schermo digitale, qualunque esso sia, ovunque si trovi, persino in macchina. Con la console pensi all'alta definizione, al controller…se ci concentriamo su questo modello vecchio, credo che ci limiterebbe".

La strategia di Tascan si concentra su un modello molto diverso che sfrutta lo smartphone come controller e un catalogo di party game. Naturalmente, il tutto coniugando i titoli con le proprietà intellettuali di Netflix e un approccio crossmediale che coinvolga le famiglie nell'intero panorama dell'intrattenimento.

"Amo la Wii. Sono molto risoluto nel ridurre le barriere e, laddove possibile, eliminarle. Anche l'abbonamento è una barriera. Forse una buona barriera perché è utile dal punto di vista commerciale. Ma un'altra è avere abbastanza controller per la famiglia. Avere un hardware che potrebbe essere costoso. Aspettare che un gioco venga scaricato. Sto esaminando tutti gli ostacoli per ridurli il più possibile".

"Possiamo avere alcuni vantaggi competitivi molto speciali", ha aggiunto Tascan. "Abbiamo appena scalfito la superficie. Ad esempio, per Squid Game, guardi lo spettacolo e sblocchi un po' di valuta nel gioco. Ma questo è solo l'inizio. Immagina i casi in cui guardi uno show e poi qualcosa di speciale appare nel gioco, e forse in futuro fai qualcosa nel gioco e poi accade qualcosa nello show, grazie all'aiuto dell'IA o altro. Abbiamo un sacco di cose che possiamo immaginare e reimmaginare"