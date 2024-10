Nessuna eccezione per preservare i giochi fuori catalogo, l'ufficio americano per il diritto d'autore parla chiaro!

L'ufficio americano per il diritto d'autore ha rifiutato la richiesta dell'SPN sostenuta dalla Videogame Video Game History Foundation per consentire agli utenti di accedere ai giochi presenti negli archivi da remoto.

L'ufficio statunitense per il diritto d'autore ha confermato che non concederà alcuna eccezione per fornire l'accesso da remoto ai giochi fuori catalogo. Non vi saranno, quindi, deroghe al Digital Millennium Copyright Act.

Per chi non lo sapesse, negli ultimi tre anni il Software Preservation Network ha portato avanti una petizione che ha raggiunto l'attenzione dell'ufficio per il copyright degli Stati Uniti. La petizione aveva come obiettivo preservare il patrimonio digitale presente negli archivi della Video Game History Foundation, la quale ha sostenuto la SPN durante tutto il tempo. La richiesta prevedeva l'accesso, da parte degli utenti, ai giochi nella libreria della VGHF non reperibili nei negozi, digitali e fisici, ma l'ufficio ha rifiutato l'istanza.

Tuttavia, l'organizzazione ha dichiarato: "Negli ultimi tre anni, lavorare sulla petizione ci ha aiutato a generare importanti ricerche, in particolare il nostro rapporto Survey of the Videogame Reissue Market in the United States, il quale ha dimostrato che circa l'87% dei videogiochi pubblicati negli Stati Uniti prima del 2010 rimane fuori catalogo".

"I nostri sforzi congiunti con SPN hanno aumentato notevolmente la consapevolezza su queste tematiche e hanno già avuto un impatto sull'intero settore dei videogiochi e sulle comunità impegnate nella loro conservazione".

In effetti, proprio di recente Ubisoft, ad esempio, ha promesso modalità offline per tutti i capitoli del franchise The Crew dopo il caso scatenato dal primo titolo della saga, rimosso dal catalogo e contestualmente dalle librerie degli utenti.

"La nostra lotta non finisce qui" ha concluso la VGHF. "Continueremo a sostenere un maggiore accesso e permessi legali per la preservazione dei videogiochi e a collaborare con i membri dell'industria per aumentare la consapevolezza su questi problemi".