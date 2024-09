The Crew: Ubisoft promette la modalità offline per tutti i capitoli (attivi) e sconta del 98% The Crew 2

Ubisoft ha annunciato la pubblicazione di una modalità offline per The Crew 2 e Motorfest. L'obiettivo è evitare che i titoli diventino inaccessibili in seguito alla chiusura dei server come accaduto con l'originale The Crew.

Ubisoft ha annunciato che impedirà The Crew 2 e Motorfest di diventare inaccessibili in futuro. I due titoli di corse riceveranno un aggiornamento per abilitare la modalità offline così da rimanere giocabili anche in seguito alla chiusura dei server.

All'inizio di quest'anno ha fatto molto discutere una manovra piuttosto atipica di Ubisoft. Dopo aver annunciato la chiusura dei server di The Crew ha silenziosamente rimosso il gioco dalle librerie dei giocatori. Al di là della regolarità o meno della mossa del publisher, moltissimi giocatori si sono sentiti violati nella loro proprietà dopo aver pagato il prodotto.

Per placare le preoccupazioni e, probabilmente, le indagini in corso in alcuni Paesi sulla legittimità della manovra, il publisher ha deciso di prevenire circostanze simili con i nuovi capitoli. Per quanto riguarda l'originale The Crew, invece, non ci sono state novità, per cui il gioco continuerà ad essere inaccessibile.

"Abbiamo compreso le vostre preoccupazioni in merito all'accesso dei giochi di The Crew. Oggi vogliamo il nostro impegno sul futuro di The Crew 2 e The Crew Motorfest. Vi confermiamo [il rilascio di] una modalità offline per assicurare l'accesso a lungo termine per ambedue i titoli, ulteriori novità arriveranno il prossimo mese" si legge su X (Twitter).

Nel frattempo, Ubisoft ha applicato anche uno sconto proprio su The Crew 2 che attualmente è acquistabile al prezzo di un caffè: solo 1 euro. La promozione è disponibile su PC presso tutti gli store digitali sul quale il gioco è stato pubblicato (Steam, Epic Games, e Ubisoft Connect).

Va segnalato che l'unica edizione scontata è quella standard, mentre la Special e la Gold Edition sono vendute ancora al prezzo pieno, rispettivamente 59,99 euro e 89,99 euro. Probabilmente l'obiettivo di Ubisoft è aumentare la popolarità del gioco e convincere gli utenti a investire sui DLC.

In ogni caso, si tratta di ottime notizie per i giocatori e un impegno lodevole di Ubisoft che, come abbiamo riportato ieri, sta affrontando una crisi che non accenna ad arrestarsi. Nonostante il rilascio di Star Wars Outlaws, il valore delle azioni della società continua a scendere e la preoccupazione degli investitori ad aumentare.