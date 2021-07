Neill Blomkamp: il regista di District 9 lavora a uno sparatutto multiplayer

Visionario regista di film come District 9 e Elyisium, Neill Blomkamp è considerato uno degli autori più influenti del cinema fantascientifico.

In occasione di un'intervista concessa a IGN, il cineasta sudafricano ha parlato del suo enorme interesse per il medium videoludico, svelando di essere al lavoro su un nuovo videogioco. Il progetto che coinvolge Blomkamp è in fase di sviluppo presso i neonati di studi di Gunzilla Games: il regista offrirà la sua visione artistica per dar vita a un inedito sparatutto multiplayer.

Il primo videogioco di Neill Blomkamp sarà uno shooter



I film di Neill Blomkamp sono ricordati per lo stile quasi documentaristico (mockumentary) che li contraddistingue, ma anche per l'encomiabile scrittura e il realismo degli effetti speciali. Tra le opere più importanti del regista e sceneggiatore di Johannesburg spicca District 9, pellicola del 2009 che ha ottenuto quattro candidature ai Premi Oscar - e che, a 12 anni dal debutto cinematografico, potrebbe presto ricevere il suo agognato sequel, District 10.

Blomkamp non ha mai celato il suo grande interesse per i videogiochi, passione per cui, anni fa, fu contattato da Microsoft per realizzare tre cortometraggi dedicati a Halo, arrivando persino a vincere la Palma d'oro al Festival di Cannes nel 2008; la stessa Microsoft incaricò Blomkamp di dirigere il primo film ispirato al celebre franchise fantascientifico, produzione che, alla fine, venne sospesa a causa di un lungo diverbio tra 20th Century Fox e il regista.

Dopo Halo, il caso vuole che Neill Blomkamp sia stato contattato da una software house per dirigere i lavori su uno sparatutto. Lo studio in questione è Gunzilla Games, un team composto da numerosi veterani dell'industria videoludica e che, oltre allo stesso Blomkamp, ha recentemente assunto l'autore Richard K. Morgan (Altered Carbon) e Olivier Henriot, sceneggiatore che, presso Ubisoft, aveva lavorato ai giochi di Assassin's Creed, The Division e Far Cry.

Nonostante il sito web della compagnia sia ancora piuttosto scarno, Gunzilla ha già delineato un piano decisamente ambizioso: "creare una nuova generazione di sparatutto tripla-A". Per concretizzare questo progetto, lo studio ha contattato uno degli autori più innovativi del cinema sci-fi. Neill Blomkamp, Chief Visionary Officer di Gunzilla Games, descrive il suo ruolo come una "versione egualitaria di un regista cinematografico", che affiancherà i diversi dipartimenti del team per curare, in primis, la narrazione e il design del videogioco.

Rispondendo a una domanda di IGN, Neill Blomkamp conferma che il suo ruolo narrativo potrebbe essere paragonato a quello di George R. R. Martin in Elden Ring, titolo per cui l'autore de Le Cronache del ghiaccio e del fuoco ha messo a disposizione il suo talento artistico.

Purtroppo, Blomkamp non ha potuto rivelare ulteriori informazioni sul videogioco in sviluppo presso Gunzilla Games. Tutto ciò che sappiamo è che sarà uno sparatutto multiplayer tripla-A. In ogni caso, non ci sorprenderemmo se il titolo in questione si dovesse rivelare un'opera fantascientifica, visto il curriculum del cineasta sudafricano.