Elden Ring si mostra nel primo spettacolare trailer gameplay: uscirà nel 2022

A due anni dal famigerato reveal di Elden Ring, l'ultima opera di FromSoftware si è finalmente mostrata in azione durante il Kickoff Live del Summer Game Fest. L'evento inaugurativo organizzato da Geoff Keighley ci ha permesso di dare uno sguardo ravvicinato ad alcuni dei titoli più attesi dell'anno (e non solo), ma mai ci saremmo aspettati di vedere in azione l'action RPG più desiderato dai fan di Hidetaka Miyazaki e, in questo caso, di George R. R. Martin.



Elden Ring uscirà il 21 gennaio 2022 su console e PC



Frutto di un'esclusiva collaborazione tra FromSoftware - autori delle serie Souls e del più recente Sekiro: Shadows Die Twice - e l'autore de Le Cronache del ghiaccio e del fuoco, Elden Ring è stato oggetto di alcuni rinvii causati, con ogni probabilità, dalla pandemia globale che ha ostacolato e rallentato ogni possibile produzione. Alla fine, l'action RPG del team nipponico è stato l'asso nella manica dell'evento inaugurale del Summer Game Fest.



Dopo il primo teaser in CGI, il gioco si mostra in un corposo filmato di gameplay. Tre minuti ricchi d'azione, che ci svelano la promettente ambientazione del sequel spirituale della serie Souls, da cui eredita l'atmosfera dark fantasy e, a prima vista, il sistema di combattimento. A differenza dei vari Souls, tuttavia, il personaggio controllato dal giocatore potrà cavalcare e muoversi all'interno di un mondo aperto, dove si scontrerà con un'ampia varietà di nemici.

Vediamo un paio di scontri con quelli che sembrano essere i boss del gioco, a giudicare dalla stazza e dal pattern di mosse del nemico di turno. Il combat system sembra basarsi sugli scontri all'arma bianca, ma non mancano magie ed evocazioni, proprio come avviene in Dark Souls o nel più recente remake di Demon's Souls (PS5). Vediamo draghi, giganti dalle sembianze mostruose, cavalieri corrotti e bizzarre creature - partorite, come sempre, dalla visionaria mente di Hidetaka Miyazaki. Difficile sapere quale sia stato il contributo offerto da Martin, ma riguarderà certamente il comparto narrativo di Elden Ring e l'inedito setting di stampo fantasy.

Sul fronte tecnico, il gioco mette in mostra un discreto livello qualitativo, ma trarremo le nostre conclusioni solo dopo aver visto Elden Ring in azione su tutte le piattaforme compatibili. A tal proposito, il publisher Bandai Namco annuncia che il titolo di FromSoftware sbarcherà su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC.

Il trailer della scorsa serata ci ha svelato anche l'agognata data di uscita: Elden Ring sarà disponibile dal 21 gennaio 2022. A dirla tutta, visti i suddetti rinvii, l'annuncio di questa finestra di lancio ci ha lasciato piacevolmente sorpresi. Continueremo a seguire eventuali aggiornamenti.